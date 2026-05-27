Maličká mechanická klávesnice za tři stovky! ONIKUMA G55 vypadá skvěle a má odpojitelný kabel

Kompaktní herní klávesnice ONIKUMA G55 spadla z 790 Kč na 299 Kč s kódem ALZADNY25 60% rozložení, mechanické spínače Brown a odpojitelný USB-C kabel — slušný základ za pár stovek V balení náhradní barevné klávesy i vytahovák, jen anglické rozložení a lehké tělo, které na velké podložce ujíždí Jakub Kárník Publikováno: 27.5.2026 14:00 Sháníte levnou herní klávesnici jako druhou na cesty nebo pro začínajícího hráče? ONIKUMA G55 teď na Alze koupíte s kódem ALZADNY25 za 299 Kč místo původních 790 Kč. Za tu cenu nečekejte zázraky, ale jak ukazují i zákaznické recenze, pár věcí dokáže příjemně překvapit. Co za tři stovky dostanete Na co si dát pozor Rychlé shrnutí ✅ Mechanické spínače Brown vhodné na hraní i psaní✅ Odpojitelný USB-C kabel, náhradní barevné klávesy a vytahovák v balení⚠️ Anglické rozložení kláves, lehké tělo na velké podložce trochu ujíždí💡 Ideální jako levná kompaktní klávesnice na přenášení nebo k druhému PC Co za tři stovky dostanete G55 je 60% klávesnice, tedy bez numerické části i bez samostatných šipek a funkčních kláves. Má jen 61 kláves, díky čemuž zabere minimum místa a s hmotností 480 gramů se snadno přenáší. Pod klávesami pracují podle recenzentů mechanické spínače typu Brown, které mají jemný hmatový bod a hodí se jak na hraní, tak na psaní — to u klávesnic v téhle cenové hladině není samozřejmost. Výrobce udává životnost spínačů až 20 milionů stisků. Příjemným bonusem je výbava balení. Kromě odpojitelného USB-C kabelu, který usnadňuje transport, dostanete i sadu náhradních barevných kláves a nástroj na jejich výměnu. Nechybí RGB podsvícení s několika zónami a světelnými režimy a funkce anti-ghosting, takže klávesnice zaznamená i více současně stisknutých kláves. Jeden z recenzentů to shrnul tak, že konstrukčně se G55 neliší od levné konkurence typu XTRIKE, ale právě díky Brown spínačům, příslušenství a ceně se aktuálně vyplatí víc. Na co si dát pozor Tři stovky se na pár místech projeví. Klávesnice má anglické rozložení, takže pokud jste zvyklí na české popisky, počítejte s drobným přeučováním. Lehké tělo je výhodou při přenášení, ale na velké podložce přes celý stůl klávesnice podle uživatelů trochu ujíždí — řešitelné to je, ale stojí za zmínku. A 60% formát sám o sobě není pro každého: chybějící šipky a numerika vyžadují práci s vrstvami kláves, na což si běžný uživatel chvíli zvyká. Za 299 Kč ale tyhle výhrady berte spíš jako informaci než jako varování. G55 nemá ambici nahradit drahou herní klávesnici na hlavní sestavě — je to levný, kompaktní a překvapivě dobře vybavený kousek na cesty, k druhému počítači nebo pro někoho, kdo si chce mechanické spínače vyzkoušet bez velké investice. V téhle roli odvede přesně to, co se od ní čeká. Dáte přednost kompaktní 60% klávesnici, nebo bez numerické části ani ránu?