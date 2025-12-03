OnePlus se chlubí novými hodinkami. Vyjdou už brzy, tentokrát ale zřejmě bez Wear OS Hlavní stránka Zprávičky OnePlus chystá hodinky Watch Lite s avizovanou výdrží až 10 dní na jedno nabití. Novinka pravděpodobně nepoběží na Wear OS, což naznačuje právě dlouhá výdrž baterie. Hodinky budou oficiálně představeny 17. prosince spolu s OnePlus 15R a tabletem Pad Go 2. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 OnePlus postupně odhaluje detaily o chystaných hodinkách Watch Lite, které představí na akci 17. prosince. Spolu s nimi se ukáže také smartphone OnePlus 15R a tablet Pad Go 2. Zatímco předchozí modely Watch 2 a Watch 3 sázely na operační systém Wear OS od Googlu, u novinky to tak s nejvyšší pravděpodobností nebude. Výdrž prozrazuje absenci Wear OS Hlavním vodítkem k tomuto tvrzení je avizovaná výdrž až 10 dní na jedno nabití. Žádné hodinky s Wear OS se takové hodnotě ani zdaleka nepřibližují – pro srovnání, OnePlus Watch 3 s tímto systémem zvládnou maximálně 5 dní. Desetidenní výdrž tak jasně nasvědčuje použití proprietárního operačního systému, podobně jako tomu bylo u původních OnePlus Watch z roku 2021. Tenké tělo z nerezové oceli OnePlus Watch Lite zaujmou tloušťkou pouhých 8,9 mm a hmotností 35 gramů. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli a výrobce slibuje odolnost proti poškrábání. Na přední straně se nachází 1,46″ AMOLED displej, který ve sportovním režimu dosahuje jasu 3 000 nitů. Pro běžné každodenní použití pak panel svítí maximálně 600 nity. Zdravotní funkce a GPS Hodinky nabídnou standardní zdravotní funkce včetně měření tepové frekvence, saturace kyslíku v krvi a sledování spánku. OnePlus zmiňuje také 60sekundový wellness přehled, který by měl poskytnout rychlý souhrn kondice uživatele. K dispozici bude přes 100 sportovních režimů a dvoupásmová GPS pro přesnější sledování tras. Kompatibilita s Androidem i iOS Na rozdíl od hodinek s Wear OS budou OnePlus Watch Lite fungovat jak s telefony s Androidem, tak s iPhony. Výrobce dokonce zmiňuje možnost přijímat notifikace ze dvou telefonů současně. Nechybí ani NFC pro bezkontaktní platby. OnePlus 15R může vyrazit dech baterií. O jaké kapacitě se hovoří? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky OnePlus Watch Lite budou k dispozici ve dvou barevných variantách – stříbrné a černé (Phantom Black). Cena zatím nebyla oznámena, ale s ohledem na označení „Lite“ lze očekávat příznivější částku než u modelu Watch 3, který u nás začínal na 7 890 Kč (teď se každopádně dá pořídit od 4 825 Kč). Co říkáte na návrat OnePlus k hodinkám bez Wear OS? Zdroje: OnePlus, GSMArena, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky OnePlus Smartwatch Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1. Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1. No nejsou krásné? Xiaomi brzy uvede nové hodinky pro sportovce, mají i korunku Adam Kurfürst 18.7.2024