OnePlus se chlubí novými hodinkami. Vyjdou už brzy, tentokrát ale zřejmě bez Wear OS

  • OnePlus chystá hodinky Watch Lite s avizovanou výdrží až 10 dní na jedno nabití.
  • Novinka pravděpodobně nepoběží na Wear OS, což naznačuje právě dlouhá výdrž baterie.
  • Hodinky budou oficiálně představeny 17. prosince spolu s OnePlus 15R a tabletem Pad Go 2.

Adam Kurfürst
3.12.2025 10:00
oneplus watch lite s natahnutym reminkem oficialni

OnePlus postupně odhaluje detaily o chystaných hodinkách Watch Lite, které představí na akci 17. prosince. Spolu s nimi se ukáže také smartphone OnePlus 15R a tablet Pad Go 2. Zatímco předchozí modely Watch 2 a Watch 3 sázely na operační systém Wear OS od Googlu, u novinky to tak s nejvyšší pravděpodobností nebude.

Výdrž prozrazuje absenci Wear OS

Hlavním vodítkem k tomuto tvrzení je avizovaná výdrž až 10 dní na jedno nabití. Žádné hodinky s Wear OS se takové hodnotě ani zdaleka nepřibližují – pro srovnání, OnePlus Watch 3 s tímto systémem zvládnou maximálně 5 dní. Desetidenní výdrž tak jasně nasvědčuje použití proprietárního operačního systému, podobně jako tomu bylo u původních OnePlus Watch z roku 2021.

oneplus watch lite cerna vydrz baterie

Tenké tělo z nerezové oceli

OnePlus Watch Lite zaujmou tloušťkou pouhých 8,9 mm a hmotností 35 gramů. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli a výrobce slibuje odolnost proti poškrábání. Na přední straně se nachází 1,46″ AMOLED displej, který ve sportovním režimu dosahuje jasu 3 000 nitů. Pro běžné každodenní použití pak panel svítí maximálně 600 nity.

Zdravotní funkce a GPS

Hodinky nabídnou standardní zdravotní funkce včetně měření tepové frekvence, saturace kyslíku v krvi a sledování spánku. OnePlus zmiňuje také 60sekundový wellness přehled, který by měl poskytnout rychlý souhrn kondice uživatele. K dispozici bude přes 100 sportovních režimů a dvoupásmová GPS pro přesnější sledování tras.

Kompatibilita s Androidem i iOS

Na rozdíl od hodinek s Wear OS budou OnePlus Watch Lite fungovat jak s telefony s Androidem, tak s iPhony. Výrobce dokonce zmiňuje možnost přijímat notifikace ze dvou telefonů současně. Nechybí ani NFC pro bezkontaktní platby.

oneplus 15r cerna zelena na stribrnem pozadi oficialni
OnePlus 15R může vyrazit dech baterií. O jaké kapacitě se hovoří? Adam Kurfürst Zprávičky

OnePlus Watch Lite budou k dispozici ve dvou barevných variantách – stříbrné a černé (Phantom Black). Cena zatím nebyla oznámena, ale s ohledem na označení „Lite“ lze očekávat příznivější částku než u modelu Watch 3, který u nás začínal na 7 890 Kč (teď se každopádně dá pořídit od 4 825 Kč).

Co říkáte na návrat OnePlus k hodinkám bez Wear OS?

Zdroje: OnePlus, GSMArena, Notebookcheck

