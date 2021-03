Mnoho společností drží své produkty pod pokličkou až do doby, než je oficiálně představí. To však neplatí v případě OnePlus. Dnes bylo totiž potvrzeno, že očekávané hodinky OnePlus Watch dorazí brzy. Přesněji 23. března vedle vlajkových lodí OnePlus 9 a 9 Pro.

Několik zdrojů se za posledních pár měsíců vyjádřilo na téma OnePlus Watch. V podstatě však bylo potvrzeno, že jsou ve vývoji a nabídnou AMOLED panel. V posledních týdnech se leakeři shodli na tom, že společnost chystá minimálně dvě verze těchto hodinek. Vzhledem k tomu, že OnePlus a Oppo patří pod jednu velkou společnost se dá čekat, že si inspiraci vezmou i z nedávno představených Oppo Watch.

You asked for it. You're getting it.

— OnePlus (@oneplus) March 12, 2021