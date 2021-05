Speciální Cyberpunk 2077 edice OnePlus Watch přichází. Jak se vám líbí?

Chytré hodinky OnePlus Watch jsou na trhu už skoro dva měsíce, ovšem nyní se chystá speciální edice Cyberpunk 2077. Není to přitom poprvé, co CD Projekt a OnePlus spojují síly. Přibližně před rokem se na trh (ovšem jen do Číny) dostal mobil OnePlus 8T, který dostal speciální Cyberpunk 2077 edici.

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 edice

Hodinky dostanou jiný řemínek a samozřejmě také odpovídající kyberpunkový ciferník. Jak správně poznamenal web androidpolice, spojují se do sebe dva produkty, které schytávají velkou kritiku za jejich nedokončenost a nevyladěnost. U hry je to jasné. Okolo Cyberpunku bylo v posledních dvou letech velice rušno a všichni očekávali, s jakým mistrovským dílem se po třetím Zaklínači vytasí polské studio tentokrát. Jenže velké technické problémy a některé nedokončené sliby sice ze hry stále dělají nadprůměrnou, ovšem nikoliv nejlepší ve svém žánru.

Na OnePlus Watch si v recenzních také spíše stěžují. Chybějící aktivování displeje pohybem zápěstí či poklepáním na displej, absence základních animací, problémy se synchronizací notifikací a spousta dalších problémů tvoří z hodinek propadák.

Jak se vám líbí nová edice hodinek?