Hodinky OnePlus Watch certifikovány. Co jsme zjistili?

O hodinkách OnePlus Watch už slýcháváme nějaký ten pátek a nyní jsou konečně certifikovány. Díky tomu jsme zjistili, že budou hodinky opravdu kulaté a že budou nejspíše k dispozici ve dvou různých variantách. Pojďme se na to podívat.

OnePlus Watch certifikovány

Samotná certifikace jednotlivých produktů probíhá většinou jen krátce předtím, než je společnost oznámí. Jinak by tomu nemělo být ani právě u OnePlus Watch. Výpis z indického BIS (Bureau of Indian Standards) ukazuje, že budou tyto chytré hodinky dodávány ve dvou různých verzích – W501GB a W301GB. Mělo by se jednat o Wi-Fi a LTE varianty. Nic jiného jsme se prozatím nedozvěděli.

Původně se počítalo s tím, že hodinky poběží na Wear OS, ovšem později se ukázalo, že tomu tak nejspíše nebude. OnePlus tak pravděpodobně vytvoří vlastní a uzavřený systém, podobně jako to dělá například Huawei a vytvoří na míru ušité aplikace, obchod i funkce.

Jak se na hodinky těšíte?