Tenoučká magnetická powerbanka OnePlus hodně zlevnila. Zaujme povedeným designem Hlavní stránka Zprávičky OnePlus Slim Magnetic Power Bank 5000 mAh na Alze zlevnila na dosavadní minimum 953 Kč s kódem VYPRODEJ40 Powerbanka nabízí bezdrátové nabíjení 10W a drátové 12W při tloušťce pouhých 8,8 mm Při uvedení loni na jaře stála 1 999 Kč, jde tedy o úsporu více než poloviny původní ceny Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte kompaktní magnetickou powerbanku, která se vejde i do kapsy u kalhot, máme pro vás tip. OnePlus Slim Magnetic Power Bank 5000 mAh na Alze aktuálně pořídíte za 953 Kč po uplatnění kódu VYPRODEJ40. Jde o historicky nejnižší cenu tohoto příslušenství, které při uvedení na jaře loňského roku stálo 1 999 Kč. Tenoučká, ale odolná konstrukce OnePlus u této powerbanky vsadil na prémiové materiály. Tělo je vyrobeno z leteckého hliníku řady 5000, který se vyznačuje vysokou pevností v tahu a odolností proti korozi. Výsledkem je elegantní příslušenství s tloušťkou pouhých 8,8 mm a hmotností 120 gramů. Do tašky nebo i zadní kapsy kalhot se vejde bez problémů. Na těle powerbanky najdete LED indikátor, který přehledně zobrazuje zbývající kapacitu baterie. O bezpečnost se stará NTC teplotní čidlo, které hlídá, aby se baterie při nabíjení nepřehřívala. CHCI POWERBANKU V AKCI Bezdrátové i drátové nabíjení Powerbanka disponuje kapacitou 5 000 mAh, což v praxi znamená nemusí znamenat ani jedno kompletní nabití běžného smartphonu. Zařízení zkrátka funguje jako účinná „poslední záchrana". Nabíjet můžete dvěma způsoby – bezdrátově výkonem až 10W díky magnetickému uchycení, nebo kabelem přes USB-C s výkonem 12W. Magnetické přichycení funguje nejlépe s telefony, které mají integrované magnety (například iPhony s MagSafe či řadou Pixel 10). U ostatních zařízení s bezdrátovým nabíjením výrobce doporučuje pořídit kompatibilní magnetické pouzdro pro spolehlivé uchycení. Pro koho je powerbanka vhodná OnePlus Slim Magnetic Power Bank ocení především ti, kdo preferují minimalistické příslušenství a nevadí jim nižší kapacita výměnou za kompaktní rozměry. Hodí se jako záloha na kratší výlety, pracovní cesty nebo situace, kdy potřebujete telefon rychle dostat z kritického stavu baterie. CHCI POWERBANKU V AKCI Powerbanku lze bez obav vzít do letadla – kapacita 5 000 mAh splňuje limity většiny leteckých společností pro příruční zavazadla. Využili byste magnetickou powerbanku od OnePlus? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko OnePlus powerbanka Sleva