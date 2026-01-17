TOPlist

Tenoučká magnetická powerbanka OnePlus hodně zlevnila. Zaujme povedeným designem

  • OnePlus Slim Magnetic Power Bank 5000 mAh na Alze zlevnila na dosavadní minimum 953 Kč s kódem VYPRODEJ40
  • Powerbanka nabízí bezdrátové nabíjení 10W a drátové 12W při tloušťce pouhých 8,8 mm
  • Při uvedení loni na jaře stála 1 999 Kč, jde tedy o úsporu více než poloviny původní ceny

Adam Kurfürst
17.1.2026 12:00
OnePlus Slim Magnetic Power Bank 5000 mAh oficialni

Pokud hledáte kompaktní magnetickou powerbanku, která se vejde i do kapsy u kalhot, máme pro vás tip. OnePlus Slim Magnetic Power Bank 5000 mAh na Alze aktuálně pořídíte za 953 Kč po uplatnění kódu VYPRODEJ40. Jde o historicky nejnižší cenu tohoto příslušenství, které při uvedení na jaře loňského roku stálo 1 999 Kč.

Tenoučká, ale odolná konstrukce

OnePlus u této powerbanky vsadil na prémiové materiály. Tělo je vyrobeno z leteckého hliníku řady 5000, který se vyznačuje vysokou pevností v tahu a odolností proti korozi. Výsledkem je elegantní příslušenství s tloušťkou pouhých 8,8 mm a hmotností 120 gramů. Do tašky nebo i zadní kapsy kalhot se vejde bez problémů.

OnePlus Slim Magnetic Power Bank sleva render predni strana
OnePlus Slim Magnetic Power Bank sleva render zadni strana

Na těle powerbanky najdete LED indikátor, který přehledně zobrazuje zbývající kapacitu baterie. O bezpečnost se stará NTC teplotní čidlo, které hlídá, aby se baterie při nabíjení nepřehřívala.

Bezdrátové i drátové nabíjení

Powerbanka disponuje kapacitou 5 000 mAh, což v praxi znamená nemusí znamenat ani jedno kompletní nabití běžného smartphonu. Zařízení zkrátka funguje jako účinná „poslední záchrana“. Nabíjet můžete dvěma způsoby – bezdrátově výkonem až 10W díky magnetickému uchycení, nebo kabelem přes USB-C s výkonem 12W.

OnePlus Slim Magnetic Power Bank sleva render ze strany

Magnetické přichycení funguje nejlépe s telefony, které mají integrované magnety (například iPhony s MagSafe či řadou Pixel 10). U ostatních zařízení s bezdrátovým nabíjením výrobce doporučuje pořídit kompatibilní magnetické pouzdro pro spolehlivé uchycení.

Pro koho je powerbanka vhodná

OnePlus Slim Magnetic Power Bank ocení především ti, kdo preferují minimalistické příslušenství a nevadí jim nižší kapacita výměnou za kompaktní rozměry. Hodí se jako záloha na kratší výlety, pracovní cesty nebo situace, kdy potřebujete telefon rychle dostat z kritického stavu baterie.

Powerbanku lze bez obav vzít do letadla – kapacita 5 000 mAh splňuje limity většiny leteckých společností pro příruční zavazadla.

Využili byste magnetickou powerbanku od OnePlus?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

