Ideální tablet pro děti a na cesty. OnePlus Pad Lite má SIMku, 8 GB RAM a teď zlevnil pod 5 tisíc Hlavní stránka Zprávičky OnePlus Pad Lite je 11" tablet se SIM kartou, přes kterou zvládne LTE data Členové AlzaPlus+ ho koupí za 4 941 Kč místo 5 490 Kč Baterie 9 340 mAh vydrží podle výrobce až 80 hodin poslechu hudby Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Tablet s vlastní SIMkou pod pět tisíc je vzácnost. OnePlus Pad Lite LTE teď členové AlzaPlus+ koupí za 4 941 Kč, bez členství za 5 490 Kč. Se slušnými 8 GB RAM, čtveřicí reproduktorů a 11″ displejem s 90 Hz je to ideální rodinný tablet na gauč, na cesty i pro děti. 👍 Berte, pokud hledáte levný tablet na Netflix, prohlížení a děti – a oceníte internet kdekoli díky SIM kartě.🤔 Váhejte, pokud chcete hrát náročné hry – MediaTek Helio G100 je průměrný čipset.💰 Cenovka: 4 941 Kč za tablet s LTE a 8 GB RAM je částka, za kterou konkurence obvykle nabízí jen Wi-Fi verze se 4 GB. CHCI TABLET ZA 4 941 KČ SIMka je tady hlavní trumf Většina levných tabletů spoléhá na Wi-Fi a v autě, na chatě nebo u doktora v čekárně jsou k ničemu. Pad Lite má slot na nano SIM s podporou LTE. Baterie 9 340 mAh podle výrobce utáhne až 80 hodin hudby nebo celé prázdninové cesty autem, 33W nabíjení je na tuhle třídu nadstandard a čtyři reproduktory s Hi-Res audiem překvapí u pohádek i seriálů. K odchodu OnePlus z Evropy dodejme jediné: slíbené aktualizace budou už prodaná zařízení dostávat dál, záruku v Evropě přebírá mateřské Oppo. Kde je poznat cena Čip MediaTek Helio G100 zvládne YouTube, prohlížení, výuku i lehčí hry, ale u náročných 3D titulů narazí – tenhle tablet kupujete na obsah, ne na výkon. Displej je „jen“ Full HD IPS s 207 PPI, což je na 11 palců v pohodě na sledování, jemností ale nekonkuruje dražším modelům. A fotoaparáty 5 Mpx berte jako nouzovku na skenování dokumentů. Jako druhá obrazovka do domácnosti za necelých pět tisíc je to ale super nabídka. KOUPIT PAD LITE S LTE Stačí vám u tabletu Wi-Fi, nebo je pro vás SIM karta zásadní funkce? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Android tablet OnePlus slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.2025 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024