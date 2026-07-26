Ideální tablet pro děti a na cesty. OnePlus Pad Lite má SIMku, 8 GB RAM a teď zlevnil pod 5 tisíc

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
26.7.2026 08:00
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oneplus pad lite predni strana editace dokumentu
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Tablet s vlastní SIMkou pod pět tisíc je vzácnost. OnePlus Pad Lite LTE teď členové AlzaPlus+ koupí za 4 941 Kč, bez členství za 5 490 Kč. Se slušnými 8 GB RAM, čtveřicí reproduktorů a 11″ displejem s 90 Hz je to ideální rodinný tablet na gauč, na cesty i pro děti.

👍 Berte, pokud hledáte levný tablet na Netflix, prohlížení a děti – a oceníte internet kdekoli díky SIM kartě.
🤔 Váhejte, pokud chcete hrát náročné hry – MediaTek Helio G100 je průměrný čipset.
💰 Cenovka: 4 941 Kč za tablet s LTE a 8 GB RAM je částka, za kterou konkurence obvykle nabízí jen Wi-Fi verze se 4 GB.

CHCI TABLET ZA 4 941 KČ

SIMka je tady hlavní trumf

Většina levných tabletů spoléhá na Wi-Fi a v autě, na chatě nebo u doktora v čekárně jsou k ničemu. Pad Lite má slot na nano SIM s podporou LTE. Baterie 9 340 mAh podle výrobce utáhne až 80 hodin hudby nebo celé prázdninové cesty autem, 33W nabíjení je na tuhle třídu nadstandard a čtyři reproduktory s Hi-Res audiem překvapí u pohádek i seriálů. K odchodu OnePlus z Evropy dodejme jediné: slíbené aktualizace budou už prodaná zařízení dostávat dál, záruku v Evropě přebírá mateřské Oppo.

Kde je poznat cena

Čip MediaTek Helio G100 zvládne YouTube, prohlížení, výuku i lehčí hry, ale u náročných 3D titulů narazí – tenhle tablet kupujete na obsah, ne na výkon. Displej je „jen“ Full HD IPS s 207 PPI, což je na 11 palců v pohodě na sledování, jemností ale nekonkuruje dražším modelům. A fotoaparáty 5 Mpx berte jako nouzovku na skenování dokumentů. Jako druhá obrazovka do domácnosti za necelých pět tisíc je to ale super nabídka.

KOUPIT PAD LITE S LTE

Stačí vám u tabletu Wi-Fi, nebo je pro vás SIM karta zásadní funkce?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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