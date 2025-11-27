Skvělý tablet od OnePlus zlevnil na minimum! Nestojí ani 5 tisíc, má krásný displej a umí LTE Hlavní stránka Zprávičky OnePlus Pad Go má na Alze Black Friday slevu: z původních 8 290 Kč klesl na 4 690 Kč Jde o solidní tablet se slušným displejem, čtyřmi reproduktory a slotem na SIM kartu s LTE připojením Helio G99 nestačí na náročné hraní, ale pro konzumaci obsahu a lehkou práci je to za tuto cenu dobrá volba Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste hledali tablet, který není ani příliš drahý, ani výrazně podprůměrný, OnePlus Pad Go patří k nejzajímavějším volbám na trhu. Původně se prodával za 8 290 Kč, během Black Friday ale klesla cena na 4 690 Kč. Za tuto částku dostanete 11,35″ QHD displej, 8 GB RAM, slot na microSD kartu a především LTE připojení, což z něj dělá poměrně unikátní kombinaci v této cenové kategorii. Displej a reproduktory: hlavní trumfy Helio G99: dobrý sluha, špatný pán LTE, microSD a další praktičnosti Co chybí a na co si dát pozor Verdikt: solidní volba za rozumné peníze Displej a reproduktory: hlavní trumfy OnePlus Pad Go vsází na 11,35″ IPS displej s rozlišením 2408 × 1720 pixelů, což znamená netradiční poměr stran 7:5 (nebo také 12.6:9). Tahle volba má své výhody i nevýhody. V praxi je tablet dobře použitelný na výšku i na šířku – ideální pro čtení, prohlížení webů nebo práci s dokumenty, zároveň funguje dobře i na sledování videí na šířku. Některým uživatelům ale vadí, že při sledování 16:9 videí zbývají černé pruhy nahoře a dole. To je daň za univerzálnost formátu. Displej obnovuje obraz frekvencí 90 Hz, což sice není 120 Hz jako u dražších modelů, ale pro tablet této třídy je to naprosto dostačující. Čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos jsou pak příjemným překvapením. Uživatelé chválí zvuk napříč všemi recenzemi – pokud plánujete tablet používat hlavně na sledování videí, seriálů nebo poslech hudby, tady OnePlus rozhodně nešetřilo. Helio G99: dobrý sluha, špatný pán Pod kapotou pracuje 8jádrový MediaTek Helio G99 s grafickým čipem ARM Mali-G57. To není špičkový hardware – pokud chcete hrát náročné hry, tohle není tablet pro vás. GPU výkon je slabší a 8 GB RAM sice stačí na běžné multitaskingové operace, ale při opravdu náročné práci narazíte. Na druhou stranu, pro čtení, sledování videa, prohlížení webu, sociální sítě a lehkou kancelářskou práci je Helio G99 naprosto dostačující. Systém běží plynule, tablet se podle uživatelů nehřeje ani při nabíjení a celkově působí svižně i po delším používání. OxygenOS nabízí pokročilé možnosti multitaskingu, včetně plovoucích oken a split-screen režimu. LTE, microSD a další praktičnosti Velkou výhodou OnePlus Pad Go je slot na Nano SIM kartu s podporou 4G/LTE. Většina tabletů v této cenové kategorii je jen Wi-Fi, takže pokud chcete tablet používat i mimo domov bez nutnosti sdílet internet z telefonu, tahle varianta dává smysl. Baterie s kapacitou 8000 mAh zajišťuje solidní výdrž – uživatelé hlásí, že tablet vydrží klidně celý den intenzivního používání. Navíc podporuje 33W drátové nabíjení, které tablet dobije poměrně rychle. Jen pozor, v balení není adaptér. Co chybí a na co si dát pozor OnePlus Pad Go má několik kompromisů, které je dobré znát předem. Chybí 3,5mm jack konektor, takže na sluchátka musíte použít USB-C adaptér nebo Bluetooth. Není tady ani čtečka otisků prstů, odemykání funguje jen přes PIN, vzor nebo rozpoznávání obličeje. Fotoaparáty jsou skutečně jen pro nouzi – oba 8MPx (zadní i přední) stačí maximálně na skenování dokumentů nebo videohovory při dobrém světle. Na focení fotek na dovolené to rozhodně není, ale u tabletů to vlastně nikdo neočekává. Další nevýhodou je hmotnost 532 gramů – při delším držení v rukou to znát je. A pokud budete chtít pořídit kryt nebo tvrzené sklo, není to úplně jednoduchý úkol – příslušenství pro OnePlus Pad Go není tak rozšířené jako u konkurence, ale sehnat se dá. Verdikt: solidní volba za rozumné peníze Za 4 690 Kč dostanete tablet, který nezklame v tom, co má dělat nejčastěji – sledování videí, čtení, prohlížení webu a lehká práce. Displej je kvalitní, reproduktory výborné, baterie vydrží a LTE připojení je praktický bonus. Pokud od tabletu nečekáte herní výkon nebo produktivní nástroj s perem, OnePlus Pad Go v Black Friday slevě dává výborný poměr cena/výkon. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…