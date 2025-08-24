Tablet se skvělým výkonem za 9 tisíc. OnePlus Pad 2 ještě nebyl levnější, zaujme i baterií a displejem Hlavní stránka Zprávičky OnePlus Pad 2 s čipsetem Snapdragon 8 Gen 3 stojí jen 8 990 Kč Nabízí 12,1" displej s 3K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí Baterie s kapacitou 9 510 mAh ustojí až 12 hodin přehrávání videa Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.8.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Pokud uvažujete o koupi výkonného tabletu, máme pro vás zajímavou zprávu. OnePlus Pad 2 je na Alze momentálně k dispozici za historicky nejnižší cenu 8 990 Kč, což představuje slevu 1 900 Kč z původní ceny 10 890 Kč. Podle cenového srovnávače Heureka jde o vůbec nejlepší cenu, za kterou byl tento prémiový tablet kdy nabízen. Za tuto částku získáte špičkově vybavený přístroj s procesorem Snapdragon 8 Gen 3, který zvládne i ty nejnáročnější úkoly. Výkon, který předčí konkurenci Srdcem tabletu OnePlus Pad 2 je nejvýkonnější procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, který zajišťuje plynulý chod systému i při náročném multitaskingu. Ve srovnání s předchozí generací narostl výpočetní i grafický výkon o 25 %. K tomu dostanete 12 GB operační paměti a 256 GB úložiště, což je dostatečná kapacita pro všechny vaše aplikace, hry a multimédia. CHCI UŠETŘIT 1 900 KČ Displej, který potěší každého Vizuální zážitek zajišťuje 12,1palcový LTPS displej s rozlišením 3K a jemností 303 PPI. Adaptivní obnovovací frekvence 144 Hz garantuje perfektně plynulé zobrazení při hraní her i sledování videí. Maximální jas 900 nitů znamená, že tablet můžete pohodlně používat i na přímém slunci. Technologie Dolby Vision navíc dodává obrazu hlubší kontrasty a lepší podání barev. Výdrž na celý den i déle OnePlus Pad 2 disponuje baterií s kapacitou 9 510 mAh, která podle výrobce zvládne až 12 hodin nepřetržitého přehrávání videa z YouTube, 6 hodin hraní náročných her nebo 35 hodin poslechu hudby na Spotify. Když dojde energie, oceníte podporu rychlonabíjení SUPERVOOC 67W, které tablet nabije z nuly na plnou kapacitu za pouhých 81 minut. Zvuk, který vás obklopí O kvalitní zvukový doprovod se stará šestice reproduktorů s podporou prostorového zvuku. Technologie Hi-Res Audio zajišťuje křišťálově čistý zvuk s výjimečnou hloubkou. Ať už sledujete filmy, hrajete hry nebo posloucháte hudbu, zvuková kvalita vás mile překvapí. Prémiové zpracování v tenkém těle Tablet zaujme elegantním designem s kovovým tělem o tloušťce pouhých 6,49 mm a hmotnosti 584 gramů. Pískovaná textura a anodizovaný povrch dodávají tabletu prémiový vzhled i příjemný pocit při držení. OnePlus Pad 2 podporuje také celou řadu příslušenství včetně stylusu OnePlus Stylo 2 s 16 000 úrovněmi citlivosti na tlak. Android 14 s nadstavbou OxygenOS O svižný chod systému se stará Android 14 s nadstavbou OxygenOS, která přináší řadu užitečných funkcí včetně pokročilých AI nástrojů. Systém podporuje funkci Open Canvas pro práci až se třemi aplikacemi současně na obrazovce a bezproblémové přetahování souborů mezi nimi. ZOBRAZIT NA ALZA.CZ Za akční cenu 8 990 Kč představuje OnePlus Pad 2 výbornou volbu pro každého, kdo hledá výkonný tablet s prémiovými funkcemi. Díky slevě 1 900 Kč jde navíc o historicky nejlepší cenu tohoto modelu. Využijete této rekordní slevy na tablet OnePlus Pad 2? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet OnePlus OnePlus Pad Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024