TOPlist

Tablet se skvělým výkonem za 9 tisíc. OnePlus Pad 2 ještě nebyl levnější, zaujme i baterií a displejem

  • OnePlus Pad 2 s čipsetem Snapdragon 8 Gen 3 stojí jen 8 990 Kč
  • Nabízí 12,1" displej s 3K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí
  • Baterie s kapacitou 9 510 mAh ustojí až 12 hodin přehrávání videa

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
24.8.2025 10:00
Ikona komentáře 0
oneplus pad 2 predni zadni strana

Pokud uvažujete o koupi výkonného tabletu, máme pro vás zajímavou zprávu. OnePlus Pad 2 je na Alze momentálně k dispozici za historicky nejnižší cenu 8 990 Kč, což představuje slevu 1 900 Kč z původní ceny 10 890 Kč. Podle cenového srovnávače Heureka jde o vůbec nejlepší cenu, za kterou byl tento prémiový tablet kdy nabízen. Za tuto částku získáte špičkově vybavený přístroj s procesorem Snapdragon 8 Gen 3, který zvládne i ty nejnáročnější úkoly.

Výkon, který předčí konkurenci

Srdcem tabletu OnePlus Pad 2 je nejvýkonnější procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, který zajišťuje plynulý chod systému i při náročném multitaskingu. Ve srovnání s předchozí generací narostl výpočetní i grafický výkon o 25 %. K tomu dostanete 12 GB operační paměti a 256 GB úložiště, což je dostatečná kapacita pro všechny vaše aplikace, hry a multimédia.

CHCI UŠETŘIT 1 900 KČ

Displej, který potěší každého

Vizuální zážitek zajišťuje 12,1palcový LTPS displej s rozlišením 3K a jemností 303 PPI. Adaptivní obnovovací frekvence 144 Hz garantuje perfektně plynulé zobrazení při hraní her i sledování videí. Maximální jas 900 nitů znamená, že tablet můžete pohodlně používat i na přímém slunci. Technologie Dolby Vision navíc dodává obrazu hlubší kontrasty a lepší podání barev.

oneplus pad 2 displej volani z telefonu

Výdrž na celý den i déle

OnePlus Pad 2 disponuje baterií s kapacitou 9 510 mAh, která podle výrobce zvládne až 12 hodin nepřetržitého přehrávání videa z YouTube, 6 hodin hraní náročných her nebo 35 hodin poslechu hudby na Spotify. Když dojde energie, oceníte podporu rychlonabíjení SUPERVOOC 67W, které tablet nabije z nuly na plnou kapacitu za pouhých 81 minut.

Zvuk, který vás obklopí

O kvalitní zvukový doprovod se stará šestice reproduktorů s podporou prostorového zvuku. Technologie Hi-Res Audio zajišťuje křišťálově čistý zvuk s výjimečnou hloubkou. Ať už sledujete filmy, hrajete hry nebo posloucháte hudbu, zvuková kvalita vás mile překvapí.

oneplus pad 2 hrani u vody

Prémiové zpracování v tenkém těle

Tablet zaujme elegantním designem s kovovým tělem o tloušťce pouhých 6,49 mm a hmotnosti 584 gramů. Pískovaná textura a anodizovaný povrch dodávají tabletu prémiový vzhled i příjemný pocit při držení. OnePlus Pad 2 podporuje také celou řadu příslušenství včetně stylusu OnePlus Stylo 2 s 16 000 úrovněmi citlivosti na tlak.

Android 14 s nadstavbou OxygenOS

O svižný chod systému se stará Android 14 s nadstavbou OxygenOS, která přináší řadu užitečných funkcí včetně pokročilých AI nástrojů. Systém podporuje funkci Open Canvas pro práci až se třemi aplikacemi současně na obrazovce a bezproblémové přetahování souborů mezi nimi.

ZOBRAZIT NA ALZA.CZ

Za akční cenu 8 990 Kč představuje OnePlus Pad 2 výbornou volbu pro každého, kdo hledá výkonný tablet s prémiovými funkcemi. Díky slevě 1 900 Kč jde navíc o historicky nejlepší cenu tohoto modelu.

Využijete této rekordní slevy na tablet OnePlus Pad 2?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.

Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou

Jakub Kárník
8.1.
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024