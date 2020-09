Další OnePlus Nord potěší Evropany svou cenou. Kolik za něj zaplatíme?

OnePlus Nord zaznamenalo co se týče prodejů obrovský úspěch a jak jsme věděli již dříve, společnost chystá další telefony. O tom posledním víme, že bude asi o 100 EUR levnější, přesto však nabídne podporu 5G a dobrý výkon. Nadcházející OnePlus Nord tak pravděpodobně potěší Evropany nejen cenou, ale i výkonem.

OnePlus Nord potěší Evropany svou cenou

Telefon je označován jako OnePlus N105g a OnePlus Billie. Na trh by měl dorazit již koncem září a jeden z nejuznávanějších leakerů, Evan Blass sdělil, že bude telefon stát 300 EUR (asi 8 000 korun). O výkon se s největší pravděpodobností postará čipset Qualcomm Snapdragon 690. To znamená nativní podporu 5G sítí. Sekundovat by mu mělo 6 GB RAM, o úložišti zatím bohužel zprávy nemáme.

Na zadní straně se mají objevit tři fotoaparáty, ovšem žádné konkrétní specifikace v tuto chvíli neznáme. Leakeři však tipují 48 megapixelový hlavní snímač. Naopak je pravděpodobné, že zde nebude žádný ultraširokoúhlý objektiv, aby se společnosti podařilo dostat cenu co nejníže.

Který telefon bude hlavním konkurentem tohoto modelu?