Skvělé OnePlus Nord 5 teď v Česku koupíte pod 8 tisíc! Je extra svižné a má výborný displej Hlavní stránka Zprávičky OnePlus Nord 5 5G je vyšší střední třída s 6,83" 144Hz AMOLED displejem, čipem Snapdragon 8s Gen 3, 8GB/256GB, 50Mpx hlavním i selfie fotoaparátem, baterií 5200 mAh a 80W nabíjením S kódem ALZADNY15 ho teď koupíte za 7 642 Kč – loni přitom stál 11 990 Kč OnePlus podle spekulací zřejmě opouští náš trh, telefon ale bude dál dostávat aktualizace, takže to není překážka Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Chcete telefon s parádním displejem a výkonem, ale nechcete platit vlajkové ceny? OnePlus Nord 5 5G teď s kódem ALZADNY15 stojí 7 642 Kč místo loňských 11 990 Kč. Nabízí výbavu vyšší třídy – a vyřešíme i otázku, která vás u OnePlus nejspíš napadne. CHCI TELEFON ZA 7 642 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete rychlý telefon s nádherným velkým displejem, skvělou výdrží, 80W nabíjením a výbornou selfie kamerou.⚠️ Zvažte, že je velký a těžký, má plastové tělo, chybí eSIM, microSD i bezdrátové nabíjení a po zapnutí je v něm bloatware.💡 Za 7 642 Kč s kódem ALZADNY15 jde o výbavu vyšší třídy za super cenu Výbava vyšší třídy za 7 642 Kč Hvězdou je 6,83″ AMOLED displej se 144 Hz, jasem až 1400 nitů (čitelný i na slunci) a krásným podáním – ideální na konzumaci obsahu i hry. Výkon obstará Snapdragon 8s Gen 3, který podle majitelů zvládá i Genshin Impact ve stabilních 90 fps na vysoké detaily, a telefon u toho zůstává jen teplý. K tomu velká baterie 5200 mAh (běžně na 1,5–2 dny) a 80W nabíjení. Fotograficky vyniká hlavně 50Mpx selfie kamera (ve třídě nadprůměr) a solidní hlavní 50Mpx s OIS; večerní snímky a širokoúhlý objektiv jsou slabší. Systém OxygenOS je pověstně svižný – jeden majitel ho označil za plynulejší než iPhone 16 Pro. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY15 Konec OnePlus u nás? Co to znamená Možná jste zaznamenali spekulace, že OnePlus zřejmě opustí evropský a americký trh. Zatím jde o úniky a neoficiální informace (firma je v minulosti opakovaně popírala), takže to berte s rezervou. Hlavní je ale toto: i kdyby se to potvrdilo, telefon bude dál dostávat slíbené systémové i bezpečnostní aktualizace – OnePlus u Nordu 5 slibuje čtyři nové verze Androidu a pravidelné záplaty. Pro samotné používání to tedy není překážka. Z dalších věcí na rovinu: telefon je velký a docela těžký, má plastové tělo, postrádá eSIM, microSD i bezdrátové nabíjení, v balení není nabíječka a po prvním spuštění je v něm bloatware (dá se naštěstí odinstalovat). Jako rychlý telefon s výborným displejem a výdrží za sedm tisíc je to silná nabídka. Komu vadí velikost a hmotnost nebo chce kompaktní telefon s eSIM a bezdrátovým nabíjením, ať hledá jinde. CHCI UŠETŘIT TISÍCE Odradila by vás spekulace o konci značky, nebo rozhodují parametry a cena? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza OnePlus slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025