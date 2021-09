Společnost OnePlus rozesílá aktualizace na své telefony Nord 2 5G, řadu 7 a řadu 7T. První jmenovaný telefon pak dostává jednu z nejzásadnějších aktualizací, která opravuje problém, který otravoval nejednomu uživateli život.

Nová aktualizace OnePlus Nord 2 5G

Ačkoliv jsme se s tímto problémem přímo nesetkali, když jsme OnePlus Nord 2 5G recenzovali, některým uživatelům se při hraní náročných her jako je třeba PUBG velice rychle vybíjí baterie. Asi si řeknete, že to dává smysl, ovšem ve skutečnosti šlo o desítky procent za hodinu. Spolu s opravou této chyby přišla také vylepšená stabilizace fotoaparátu, srpnové bezpečnostní záplaty nebo zlepšení odemykání obličejem, které občas zlobilo. V současné době se aktualizace rozšiřuje v Indii, do redakčního modelu nám zatím nedorazila. Nese označení OxygenOS 11.3.A.10 a má mít velikost 245 MB.

Už vám tato aktualizace dorazila?

