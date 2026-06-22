OnePlus N6 bude velmi levný telefon s 8 000mAh baterií Hlavní stránka Zprávičky V posledních týdnech se šířily informace o připravovaném, levném telefonu OnePlus Nyní již i samotný výrobce prakticky potvrdil, že takový telefon skutečně dorazí Známe i střípky jeho výbavy, ta zatím vypadá více než přijatelně Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 22.6.2026 20:13 Žádné komentáře 0 OnePlus připravuje uvedení smartphonu zbrusu nové řady N. Nové OnePlus N6 by přitom mělo s vysokou pravděpodobností představovat v historii značky její dosud nejlevnější chytrý telefon. Díky nově uniklým výsledkům benchmarků pak již máme i představu, jaký čipset jej bude pohánět. OnePlus N6 vsadí na známý Mediatek K představení OnePlus N6 dojde již za pár dní, konkrétně 30.6. Výrobce mezitím již stihl ukázat vzhled telefonu i střípky výbavy. Dočkali jsme se tak potvrzení přítomnosti masivní 8 000 mAh baterie spolu se 45W nabíjením. To by dle výrobce mělo za 5 minut dodat baterii dostatek energie na přehrávání videa po dobu 1,7 hodin. Zároveň je potvrzeno i reverzní drátové nabíjení, takže telefon může posloužit na cestách i jako powerbanka. You’ll spend more time choosing a video than charging your phone. That’s the power of 45W SUPERVOOC Fast Charging on the #OnePlusN6 Learn more: https://t.co/epVDSKIr94 pic.twitter.com/BLeqYP14iz— OnePlus India (@OnePlus_IN) June 19, 2026 Dle záznamů v databázi Geekbench by pak novinka měla disponovat čipsetem Mediatek Dimensity 6300. To značí výkon pro spíše nenáročné uživatele, avšak stále dostatečný pro běžné každodenní použití. Navíc je tímto víceméně potvrzeno, že se bude jednat o telefon s podporou 5G. Jistě, použitý čipset není žádná pecka, nicméně pokud se potvrdí předpokládaná cena v přepočtu cca 3 200 Kč, mohlo by jít o model s velmi zajímavým poměrem cena / výkon. Výrobce již ukázal i design chystaného OnePlus N6. Ten vsází na osvědčený styl vycházející z aktuálního TOP modelu OnePlus 15. Připravovaná novinka by přitom měla dorazit přinejmenším ve světlé mentolově zelené a také tmavé verzi, která na renderech působí jako velmi tmavě zelená. Pohled na záda nám pak odhalil dvojici fotoaparátů. Zda půjde o dva plnohodnotné fotoaparáty, nebo jednu pozici zastane nějaký „pomocný“ či makro snímač, zatím není jasné. Koupili byste si takovýto levný smartphone od OnePlus? Zdroj: GSMArena.com O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář levný telefon MediaTek Mediatek Dimensity 6300 OnePlus OnePlus N6 Mohlo by vás zajímat POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie Vašek Švec 10.1.2025 HMD představilo extrémně levný smartphone. Co nástupce Nokie nabízí? Jana Skálová 6.1.2025 MediaTek představil procesor snů! Dostanou ho telefony střední třídy, první bude Xiaomi Jakub Kárník 23.12.2024 Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1.2025