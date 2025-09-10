OnePlus 13R je teď v Česku k mání za cenu střední třídy! Má solidní foťák, extrémně plynulé prostředí a vysoký výkon Hlavní stránka Zprávičky OnePlus 13R klesá na 12 290 Kč – z původních 19 tisíc jde o pokles přes 35 % Výkon Snapdragonu 8 Gen 3 a 6000mAh baterie je na danou cenovku velmi slušný Kompromisy najdete hlavně v kamerách – ultraširoký objektiv zůstává slabinou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.9.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Když OnePlus v lednu představovalo model 13R za 19 tisíc, vypadal jako rozumná alternativa k dražší třináctce. Teď, kdy cena klesla na 12 290 Kč na Heurece (nebo 12 341 Kč na Alze s kódem ALZADNY5), je to najednou úplně jiná liga. Za tuto cenu dostáváte telefon s výkonem loňských vlajkovek a výdrží, o které si konkurence může nechat jen zdát. Snapdragon 8 Gen 3 za cenu střední třídy Hlavní trumf OnePlus 13R je jednoduchý – procesor Snapdragon 8 Gen 3. Ten samý čip, který loni poháněl vlajkové Samsung Galaxy S24 nebo Xiaomi 14 Ultra. Za 12 tisíc budete těžko hledat něco výkonnějšího, snad jen POCO F7 se Snapdragonem 8s Gen 4, avšak to má horší fotoaparáty. V benchmarcích dosahuje skóre kolem 1,8 milionu bodů v AnTuTu, což je takřka dvojnásobek toho, co zvládnou (až na výjimky jako již zmíněné POCO) telefony s Dimensity 7300 nebo Snapdragonem 7s Gen 3 v této cenové kategorii. V praxi to znamená, že PUBG zvládne ve 120 fps, Genshin Impact běží plynule na vysokých detailech a multitasking s 12 GB RAM je naprosto bezproblémový. ONEPLUS 13R NEJLEVNĚJI V ČR Telefon má také 256GB úložiště UFS 4.0 – žádné škrcení rychlostí kvůli pomalejším pamětím. To oceníte při instalaci velkých her nebo přenosu souborů. Dva dny výdrže nejsou utopie OnePlus vsadil na 6000mAh baterii a vyplatilo se to. Při běžném používání (sociální sítě, YouTube, fotky) telefon vydrží klidně dva dny. I při náročnějším dni s 6 hodinami obrazovky končíte večer s 25 % baterie. Nabíjení je stále rychlé – 80W SuperVOOC dobije telefon za 55 minut. Není to rekord (loňský 12R byl o 15 minut rychlejší), ale pořád lepší než většina konkurence. Chybí bezdrátové nabíjení, což některé odradí. Konkurenční Pixel 9a nebo Galaxy A56 ho sice mají, ale s poloviční baterií a výkonem. Displej a design – moderní, ale ne pro každého OnePlus přešel na plochý 6,78″ AMOLED displej s rozlišením 2780 × 1264 pixelů. Jas až 6000 nitů (reálně kolem 1800 nitů) zajistí perfektní čitelnost i na slunci. Panel podporuje 120 Hz, HDR10+ a má technologii Aqua Touch 2.0 pro ovládání mokrýma rukama. ONEPLUS 13R NA ALZA.CZ Design s plochými hranami vypadá moderně, ale není tak pohodlný jako zaoblené předchůdce. Telefon váží 206 gramů a ostré hrany cítíte v dlani. Matné skleněné záda v barvě Astral Trail s koncentrickými kruhy kolem fotoaparátu vypadají prémiově a nesbírají otisky. Potěší certifikace IP65 (ochrana proti prachu a stříkající vodě) a IR senzor pro ovládání televize. Alert slider na levém boku zůstává – rychlé přepínání zvukových režimů je stále užitečné. Kamery – hlavní dobrý, zbytek průměr Fotoaparáty jsou největším kompromisem OnePlus 13R. 50Mpx hlavní senzor s OIS fotí překvapivě dobře – denní snímky jsou ostré, s dobrým dynamickým rozsahem. V noci automaticky prodlužuje expozici a výsledky jsou solidní i bez nočního režimu. Nový 50Mpx teleobjektiv s 2× zoomem je užitečný přídavek, zejména pro portréty. Kvalita je slušná za dobrého světla, v horších podmínkách je vidět rozdíl proti hlavnímu senzoru. Problém je 8Mpx ultraširoký objektiv – ten samý jako v loňském modelu. Fotky jsou měkké, zašuměné a barevně nekonzistentní s ostatními kamerami. Video zvládá jen 1080p, což v roce 2025 působí zastarale. OxygenOS 15 – rychlý, ale s AI na půl plynu Telefon běží na Androidu 15 s OxygenOS 15. Systém je rychlý, plynulý a nabízí spoustu možností přizpůsobení. OnePlus slibuje 4 velké aktualizace a 6 let bezpečnostních záplat – ne tak štědré jako Samsung nebo Google, ale pořád slušné. ONEPLUS 13R NA ALZA.CZ AI funkce jsou přítomné, ale nejsou tak propracované jako u konkurence. Máte AI mazání objektů z fotek, AI odpovědi v chatu nebo shrnutí webových stránek. Většina funguje přes cloud, ne lokálně. Share to iPhone je zajímavá funkce pro sdílení souborů s iPhonem, ale vyžaduje instalaci speciální aplikace. Za 12 tisíc jasná volba OnePlus 13R za původních 19 tisíc byl solidní telefon. Za 12 290 Kč je to nejlepší koupě ve střední třídě. Dostáváte výkon vlajkové lodi, dvoudenní výdrž, kvalitní displej a slušný hlavní fotoaparát. ONEPLUS 13R NA ALZA.CZ Pokud nehledáte nejlepší fotoaparát a vystačíte si bez bezdrátového nabíjení, lepší telefon za tyto peníze momentálně nekoupíte. Za 12 290 Kč je to nejlepší koupě ve střední třídě. Dostáváte výkon vlajkové lodi, dvoudenní výdrž, kvalitní displej a slušný hlavní fotoaparát. ONEPLUS 13R NA ALZA.CZ Pokud nehledáte nejlepší fotoaparát a vystačíte si bez bezdrátového nabíjení, lepší telefon za tyto peníze momentálně nekoupíte. Jen si pospěšte – za tuto cenu dlouho nevydrží. 