Kdy konečně vyjde ostré One UI 4 obsahující Android 12?

Těšíte se, až do vašeho Samsung mobilu dorazí nová nadstavba One UI 4 a s ní systém Android 12? Nyní už přibližně víme, jaké datum bude tato událost mít. První betaverze, dostupná jen pro pár vyvolených v několika vybraných zemích, vyšla již před několika týdny. Rozšíření do více regionů a příchod verze beta 2 jsme zaznamenali před pár dny a třetí testovací vydání patrně dorazí ještě tento týden. Ostrá verze by pak měla spatřit světlo světa s delším odstupem, konkrétně v prosinci.

Datum, nebo alespoň měsíc, zmínil jeden z moderátorů v aplikaci Samsung Members a týká se konkrétně korejských operátorů. Máme se tedy čeho alespoň trochu chytit, nicméně v jiných regionech a u jiných operátorů může být situace o dost jiná. Jak se dalo očekávat, aktualizace dorazí nejprve do telefonů z vlajkové řady Galaxy S21. Zatímco se na jednom konci vývoje chystá ostré vydání, na tom druhém se pracuje na zpřístupnění beta verzí do dalších telefonů – série Galaxy S20 a některých flexibilních modelů.

Na kterou vlastnost systému Android 12 se těšíte?

Zdroj: TizenHelp