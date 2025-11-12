TOPlist

Bezpečnostní kamera od Netatmo zlevnila na minimum! Má vestavěnou baterii a noční vidění

  • Bezdrátová IP kamera Omajin by Netatmo klesla na 1 749 Kč z původních 2 949 Kč
  • Má Full HD rozlišení, noční vidění a detekci osob a zvířat
  • Baterie s výdrží několik měsíců, cloud úložiště je za příplatek

12.11.2025 06:00
Pokud hledáte bezpečnostní kameru, která nevyžaduje táhání kabelů a zvládne hlídat jak interiér, tak zahradu, Alza.cz má zajímavou Black Friday nabídku. Bezdrátová IP kamera Omajin by Netatmo OWC-01-EU spadla z 2 949 Kč na 1 749 Kč, což je sleva přes 40 procent. Omajin je „levnější značka“ pod křídly Netatmo, takže dostanete solidní technologii bez prémiové cenovky.

Co to vlastně Omajin je

Omajin není žádná neznámá čínská značka z AliExpressu. Jde o cenově dostupnou řadu od francouzského Netatmo, které patří mezi etablované výrobce chytré domácnosti. Netatmo má v portfoliu meteostanice, termostaty, kamery a detektory, které dlouhodobě fungují spolehlivě. Omajin je jejich pokus oslovit zákazníky, kteří nechtějí platit prémiové ceny, ale chtějí spolehlivý produkt.

Omajin by Netatmo OWC 01 EU Bezdratova bezpecnostni kamera

Baterie místo kabelu

Hlavní výhoda Omajin OWC-01-EU je vestavěná dobíjecí baterie, která vydrží několik měsíců na jedno nabití. To znamená, že kameru namontujete kamkoli, kde máte WiFi signál, a nemusíte řešit rozvod elektřiny. Ideální na garáž, dvorek, terasu nebo třeba na bránu.

Výdrž závisí na tom, jak často kamera snímá a nahrává. Pokud ji máte v klidné lokalitě, kde se nic moc neděje, vydrží klidně půl roku. Pokud ji dáte na místo, kde se pohybuje hodně lidí nebo zvířat, baterie padne rychleji. Každopádně nabíjet ji musíte přes USB kabel, což znamená sejmout kameru z držáku, připojit k nabíječce a pak vrátit zpátky, případně k ní připojit powerbanku. Není to tak pohodlné jako napájení ze sítě, ale za flexibilitu instalace to leckomu stojí.

Full HD a noční vidění

Kamera má senzor s maximálním rozlišením 1920 × 1080 pixelů, tedy Full HD. Na rozpoznání obličeje nebo SPZ auta to stačí, pokud objekt není moc daleko. Zorný úhel je 140 stupňů, což je docela široké – pokryjete větší část prostoru.

Noční vidění je klasické infračervené, ne barevné jako u dražších kamer. V praxi to znamená černobílé záběry v noci, ale stačí to na identifikaci osoby. Neočekávejte zázraky – v naprosté tmě má kamera dosah tak 5-8 metrů, dál už je obraz rozmazaný.

Detekce osob vs. zvířat

Tady je Omajin o level výš než nejlevnější kamery. Má inteligentní detekci pohybu, která umí rozlišit mezi člověkem a zvířetem. Podle recenzí je PIR čidlo hodně citlivé, takže detekce funguje spolehlivě. V praxi to znamená, že vám kamera neposílá notifikaci pokaždé, když okolo proleze kočka nebo pes.

Důležité upozornění z recenzí: kamera posílá na telefon jen fotku, ne video. Celé video se ukládá na microSD kartu, kterou máte v kameře. To je trochu nepraktické – pokud se něco stane a chcete rychle zkontrolovat video, musíte buď čekat, až se nahraje do cloudu (pokud máte předplatné), nebo vytáhnout SD kartu.

V balení dostanete 32GB microSD kartu, kam se ukládají záznamy. To by mělo stačit na několik dní až týdnů videa, podle toho, kolik kamera nahrává. Kamera podporuje karty až do 256 GB, takže si můžete kapacitu rozšířit.

Obousměrný zvuk a smart asistenti

Kamera má zabudovaný mikrofon i reproduktor, takže můžete mluvit s osobou před kamerou. Podle recenze funguje jako „plašička“ – můžete na dálku někoho oslovit nebo odehnat.

Kamera je kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant, takže ji můžete ovládat hlasem nebo zapojit do automatizací chytré domácnosti. Aplikace Netatmo funguje v češtině, což je příjemné – ne všechny bezpečnostní kamery mají českou lokalizaci.

IP65 a venkovní použití

Kamera má krytí IP65, což znamená ochranu proti prachu a tryskající vodě. V praxi zvládne déšť, sníh a běžné povětrnostní podmínky. Nevystavujte ji ale přímému proudu vody nebo extrémním teplotám – specifikace uvádí provozní rozsah od -20 °C do 45 °C.

V balení je magnetický držák a montážní materiál, takže instalace je jednoduchá. Připevníte držák na zeď nebo jiný povrch a kameru na něj jen přiložíte – drží magnetem. Sejmout ji pro nabití je pak otázka vteřiny.

Stojí to za 1 749 Kč?

Za necelé dva tisíce dostanete bezdrátovou kameru se solidní funkčností. Není to špičkový model s 4K rozlišením nebo barevným nočním viděním, ale pro základní hlídání domu nebo zahrady to bohatě stačí. Hlavně když pochází od známé značky s fungující aplikací a podporou.

Jediné výraznější minus je nutnost dobíjet baterii a placený cloud. Pokud vám nevadí kontrolovat záznamy lokálně ze SD karty a pravidelně kameru nabíjet, je to za 1 749 Kč dobrý deal.

Co říkáte na tuto slevu?

