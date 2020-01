Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Výběr redakce

Do dnešního výběru se nám dostala zajímavá aplikace Game Booster Pro Game Bug Fix & Game Lag Fix, která jak již název napovídá, dokáže zmírnit poklesy FPS či pingu ve hrách. Díky speciálnímu režimu, který dokáže vyboostovat čipset na maximální možný výkon je možné dosáhnout lepších výsledků ve hrách. Samozřejmě nelze očekávat, že vám aplikace promění váš pět let starý telefon v nadupaný herní stroj, ovšem za vyzkoušení rozhodně stojí.

Aplikace zdarma

Volume Slider Like Android P Volume Control Yogesh Dama

Smart Call Recorder PREMIUM MEGA Clip

Game Booster Pro | Game Bug Fix & Game Lag Fix SCOREBOOT

Photos Pro: Photo Manager & Editor kotunApps

Hry zdarma

Black Game: Math Puzzles PRO 2020 B2A Developers

Blossom Clicker VIP I.W.G

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game Next Doors

Roll Turtle kirafu

Animal Forest : Fuzzy Seasons (Start Pack Edition) FatherMade

Brumpfus Hopeless Chase Alsatian Studio

Boxes Drop - Tower block Alsatian Studio

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP Bigshot Games

Kamikazee Dice Score Card 1-2-C-J Media

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium) ONESOFT

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?

Zdroj: androidpolice.com