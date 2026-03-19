O2 postihl masivní výpadek mobilního internetu! Stěžují si stovky uživatelů po celém Česku

  • Mobilní internet operátora O2 nefunguje řadě zákazníků napříč Českem
  • Problémy hlásí stovky uživatelů na serveru Downdetector, výpadek trvá přibližně od 17:00
  • Příčina zatím není známa, O2 se k situaci dosud oficiálně nevyjádřilo

Jakub Kárník
19.3.2026 17:53
Aktualizace: Článek průběžně aktualizujeme.

Zákazníci operátora O2 se od podvečerních hodin potýkají s výpadkem mobilního internetu. Podle serveru Downdetector začaly problémy přibližně kolem 17. hodiny a od té doby přibyly stovky hlášení od uživatelů z různých koutů republiky. Nejčastěji si lidé stěžují na nefunkční mobilní data — telefon sice ukazuje signál, ale připojení k internetu nefunguje. Výpadek jsme ověřili i v naší redakci — data nefungují ani na hlavní SIM v mobilu, ani na druhé kartě v iPadu. Problémy potvrzují i naši příbuzní, takže nejde o izolovaný problém jednoho zařízení.

Operátor se k výpadku zatím oficiálně nevyjádřil. Pokud se situace změní nebo O2 vydá stanovisko, článek aktualizujeme. V případě, že se vás problém týká, můžete zkusit restart telefonu nebo přepnutí do režimu letadlo a zpět — občas to pomůže obnovit spojení se sítí. Pokud ani to nezabere, nezbývá než vyčkat, až O2 závadu na své straně opraví.

Zdroj: vlastní, downdetector

