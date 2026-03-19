O2 postihl masivní výpadek mobilního internetu! Stěžují si stovky uživatelů po celém Česku Hlavní stránka Zprávičky Mobilní internet operátora O2 nefunguje řadě zákazníků napříč Českem Problémy hlásí stovky uživatelů na serveru Downdetector, výpadek trvá přibližně od 17:00 Příčina zatím není známa, O2 se k situaci dosud oficiálně nevyjádřilo Jakub Kárník Publikováno: 19.3.2026 17:53 Aktualizace: Článek průběžně aktualizujeme. Zákazníci operátora O2 se od podvečerních hodin potýkají s výpadkem mobilního internetu. Podle serveru Downdetector začaly problémy přibližně kolem 17. hodiny a od té doby přibyly stovky hlášení od uživatelů z různých koutů republiky. Nejčastěji si lidé stěžují na nefunkční mobilní data — telefon sice ukazuje signál, ale připojení k internetu nefunguje. Výpadek jsme ověřili i v naší redakci — data nefungují ani na hlavní SIM v mobilu, ani na druhé kartě v iPadu. Problémy potvrzují i naši příbuzní, takže nejde o izolovaný problém jednoho zařízení. Operátor se k výpadku zatím oficiálně nevyjádřil. Pokud se situace změní nebo O2 vydá stanovisko, článek aktualizujeme. V případě, že se vás problém týká, můžete zkusit restart telefonu nebo přepnutí do režimu letadlo a zpět — občas to pomůže obnovit spojení se sítí. Pokud ani to nezabere, nezbývá než vyčkat, až O2 závadu na své straně opraví. Zdroj: vlastní, downdetector