O2 představilo nový tarif za 349 Kč měsíčně. Na prvních 12 měsíců se může vyplatit

O2 představilo nový tarif NEO+ s 10 GB dat, 150 minutami a 150 SMS Zaváděcí cena je 349 Kč měsíčně po dobu prvních 12 měsíců, pak zdraží na 499 Kč Tarif lze objednat pouze online a akce platí do 31. května 2026 Jakub Kárník Publikováno: 15.5.2026 10:00 Operátor O2 doplnil portfolio tarifů NEO+ o novou střední variantu, která má cílit na zákazníky hledající kompromis mezi minimalistickými balíčky a tarify s neomezenými daty. Za 349 Kč měsíčně dostanete 10 GB dat v plné 5G rychlosti, 150 volných minut a 150 SMS – jenže pozor, jde o zaváděcí cenu platnou pouze prvních dvanáct měsíců. Co za 349 Kč skutečně dostanete Akce má několik podmínek Co za 349 Kč skutečně dostanete Obsah tarifu je celkem standardní. 10 GB dat v 5G rychlosti, ke kterým si lze jednou měsíčně aktivovat funkci Data naplno a 24 hodin surfovat bez omezení. K tomu 150 minut volání do všech sítí a stejný počet SMS. Z rodiny NEO+ si nový tarif odnáší kompletní výbavu. Mezi výhody patří služba O2 Connect pro sdílení dat se sekundární SIM kartou v hodinkách, tabletu nebo třeba kameře, automatická ochrana O2 Security proti online hrozbám, slevové kupony v aplikaci Moje O2 na vybrané 5G telefony, a samozřejmě roaming v EU za stejných podmínek jako doma. Akce má několik podmínek Cenovku 349 Kč nelze brát jako trvalou. Po uplynutí prvních dvanácti měsíců se měsíční platba zvedne na 499 Kč, tedy o slušných 150 korun nahoru. Sazba je tak na první rok atraktivní, ale je třeba počítat s tím, že po roce buď budete platit víc, nebo se budete poohlížet jinde. Tarif lze objednat výhradně online přes web operátora a akce platí do 31. května 2026, přičemž je určená pouze pro nově aktivované služby nebo přechod z předplacené karty. Pro zákazníky, kteří už u O2 mají další služby, dává smysl podívat se na balíček O2 Spolu, který umí cenu dál snížit kombinací s pevným internetem, službou Oneplay nebo dalšími mobilními tarify. Kdo má u Air Bank účet a vyúčtování od 600 Kč, dosáhne navíc skrze program Unity na odměnu až 300 Kč zpět na účet. Zdroj: O2