O2 představilo vlastní lokalizační čip! Najde ztracené věci a není drahý

O2 představilo vlastní lokalizační čip kompatibilní s Apple Find My

Stojí 499 Kč, ale v akci se dá pořídit i levněji

Trackery pro síť Find My Device od Google zatím v nabídce nejsou

O2 představilo vlastní lokalizační čip. Je kompatibilní se sítí Apple Find My a kromě UWB se chová stejně jako AirTag. Stojí 499 Kč nebo 999 Kč za 3 kusy.

O2 tag je certifikovaný společností Apple – je tedy plně kompatibilní s Apple zařízením. Zákazník ho může nahrát do svého iPhonu, iPadu nebo třeba sledovat jeho polohu přes macOS. Poloha čipu se ukáže bez ohledu na vzdálenost, jelikož k lokaci využívá síť všech Apple zařízení v okolí. Údaje o poloze zůstávají ale vždy zabezpečené a zcela anonymní. Čip lze označit jako ztracený, prozvonit ho a vlastně se k němu chovat stejně, jako by to byl AirTag. Součástí balení je i silikonové pouzdro. Vzhledem ke stejným rozměrům jako původní AirTag bude pasovat i příslušenství pro originální čip.

Pokud se vám cena 499 Kč za kus zdá vysoká, je tu akce pro členy Unity. Pak stojí jeden čip 199 Kč a balení 3 kusů 399 Kč. Nabídka je platná do konce prázdnin nebo do vyprodání zásob. Členem Unity se stanete zjednodušeně řečeno tak, že platíte služby u O2 z bankovního účtu Air Bank. Více na stránkách Unity.

Vzhledem k určení pro iOS jsme neměli čip jak vyzkoušet, ale není důvod, aby nefungoval, jak má. Pokud někdo vlastníte i jablečné zařízení, budeme rádi, když se v komentářích podělíte o zkušenosti. Můžeme jen doufat, že s rozšířením sítě Google Find My Device se objeví lokalizační čipy i pro tuto síť. V této chvíli nevíme o tom, že by se v Česku kompatibilní trackery prodávaly.

Používáte nějaký lokalizační čip?