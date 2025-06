O2 představilo třetí generaci Smart Boxu! Podporuje Mesh, umí Wi-Fi 6 a zbavuje se staré aplikace

Dny krkolomného přepojování mezi hlavní Wi-Fi a repeatery jsou u zákazníků O2 definitivně sečteny. Operátor vytáhl z rukávu třetí generaci svého Smart Boxu, který konečně přináší to, co domácnosti plné připojených zařízení skutečně potřebují – plnohodnotnou MESH síť. Novinka není jen dalším iterativním vylepšením, ale startem zcela nového ekosystému, do kterého později přibudou další hračky.

Pokud jste někdy museli doma vysvětlovat babičce, proč se má v kuchyni připojit k jiné síti než v obýváku, budete za nový Smart Box nejspíš vděční. MESH technologie totiž spojuje všechny přístupové body do jedné inteligentní sítě, mezi kterými se zařízení plynule přepínají bez vašeho zásahu.

Konec samostatné aplikace, vše se stěhuje do Moje O2

Největší změnou, kterou běžný uživatel okamžitě ocení, je přesun veškerého nastavení a správy do aplikace Moje O2. Konečně tak nebudete muset při řešení domácí sítě přeskakovat mezi několika aplikacemi – vše najdete na jednom místě, kde už stejně řešíte tarify, vyúčtování a další služby. Troufám si říct, že tenhle krok mělo O2 udělat dávno, ale lepší pozdě než nikdy.

Z aplikace tak můžete snadno nastavit večerku pro děti (vypnutí internetu na vybraných zařízeních podle rozvrhu), vytvořit síť pro návštěvy (aniž byste jim museli prozradit heslo k vaší hlavní síti), nebo sledovat, kdo všechno je připojený. Zajímavostí je, že tohle všechno můžete dělat i na dálku – třeba když jste na dovolené a děti doma nemohou najít heslo k Wi-Fi.

Co vlastně znamená ten MESH a proč ho chcete?

MESH není jen další marketingové slovíčko, ale technologie, která skutečně řeší věčný problém s pokrytím Wi-Fi v domácnostech. Na rozdíl od běžných repeaterů, které vytvářejí samostatné sítě, MESH propojuje všechny prvky do jednoho chytrého celku pod jedním názvem a heslem.

Zjednodušeně řečeno – jednotlivé body (Smart Box a později Boostery) spolu neustále komunikují a předávají si informace o připojených zařízeních. Váš telefon, tablet nebo notebook se pak vždy automaticky připojí k tomu bodu, který mu nabídne nejsilnější signál. A co je nejlepší – vůbec si nevšimnete, že k nějakému přepojování dochází, protože vše probíhá na pozadí.

Menší, hezčí a stále za stejnou cenu

Design nové generace Smart Boxu opět svěřilo O2 do rukou Zoltána Matušky, který se postaral i o vzhled předchozí verze. Novinka je kompaktnější a o něco elegantnější.

Na přední straně najdete velkorysý displej, který ukazuje čas, teplotu, počasí a dokonce i to, kdo má dnes svátek. V aplikaci si navíc můžete vzhled displeje přizpůsobit podle vlastního vkusu.

Co se technických parametrů týče, nechybí Wi-Fi 6 pro rychlejší a stabilnější připojení, inteligentní přepínání mezi pásmy 2,4 a 5 GHz či nejmodernější zabezpečení WPA3. Cena však zůstává nadále hodně sebevědomá – 5 940 Kč jednorázově nebo 99 Kč měsíčně na splátky.

Booster a 5G varianta na obzoru

Nejzajímavější je ale pohled do budoucna. O2 totiž prozradilo, že na podzim přibude do nového ekosystému tzv. Smart Box Booster – zařízení, které rozšíří pokrytí i do větších bytů a rodinných domů. Díky MESH technologii vytvoří s hlavním Smart Boxem jednotnou síť (jak jsem popisoval výše) a vyřeší problémy s pokrytím i v těch nejproblematičtějších koutech jako jsou sklepy, garáže nebo zahrada.

Později se můžeme těšit i na variantu s 5G připojením, což bude zajímavá alternativa pro oblasti bez kvalitního pevného internetu. Celý ekosystém tak časem vyroste v komplexní řešení pro domácí konektivitu, které půjde jednoduše rozšiřovat podle aktuálních potřeb.

Jak obstojí proti konkurenci?

O2 samozřejmě není jediný hráč, který se MESH sítěmi zabývá. Podobná řešení najdete u specializovaných výrobců síťových prvků jako TP-Link, ASUS, Xiaomi nebo Google s jejich Nest Wi-Fi. Konkurenční výhodou O2 je ale integrace se stávajícími službami a především jednotná aplikace pro správu.

Co říkáte na novou generaci Smart Boxu?

Zdroj: tisková zpráva