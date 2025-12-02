Zákazníci O2, zbystřete! Za stejnou cenu teď dostanete (možná) dvakrát rychlejší internet Hlavní stránka Zprávičky O2 spouští tarif Internet MAX 500 s rychlostí až 500 Mb/s pro stahování a 100 Mb/s pro odesílání Využívá VDSL bonding, tedy spojení dvou metalických linek po 250 Mb/s Cena zůstává 599 Kč měsíčně, první půlrok je za 399 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Operátor O2 rozšiřuje nabídku domácího internetu o nový tarif MAX 500, který přináší dvojnásobnou rychlost oproti předchozímu MAX 250. Klíčem je technologie VDSL bonding, která spojuje dvě metalické linky dohromady. Výsledkem je až 500 Mb/s pro stahování a 100 Mb/s pro odesílání, a to za stejnou cenu jako dřív. Bonding aneb jak zdvojnásobit rychlost Stejná cena, vyšší rychlost Optika pořád vítězí Bonding aneb jak zdvojnásobit rychlost Technologie VDSL bonding není úplně nová, ale teprve teď se CETIN a O2 rozhodly ji nasadit plošněji. Princip je jednoduchý: místo jedné metalické linky s maximální rychlostí 250 Mb/s se použijí dvě linky současně. Speciální terminátor je spojí a výsledkem je teoretická rychlost až 500 Mb/s. V praxi to znamená, že na adrese musí být k dispozici dvě funkční páry vodičů. Tam, kde je infrastruktura zastaralá nebo přetížená, bonding fungovat nebude. O2 odhaduje, že nový tarif může využít přibližně 700 tisíc domácností, což není zanedbatelné číslo, ale zdaleka ne většina zákazníků s VDSL. Sám píšu z adresy, kde mám O2 Internet MAX 250 a možnost upgradovat na MAX 500 nemám. V aplikaci Moje O2 se zobrazuje pouze aktuální tarif a vyšší rychlost není dostupná. Stejná cena, vyšší rychlost Tarif O2 Internet MAX 500 stojí 599 Kč měsíčně, což je stejná cena jako u ostatních MAX tarifů. Prvních šest měsíců platíte zvýhodněných 399 Kč a pokud si tarif zkombinujete s mobilem v rámci balíčku O2 Spolu, ušetříte další stovku. Stávající zákazníci s MAX 250 mohou přejít na vyšší rychlost bez navýšení ceny, stačí si to aktivovat v aplikaci Moje O2 nebo zavolat na zákaznickou linku. Technik přijede vyměnit terminátor a zprovoznit bonding. Noví zákazníci si dostupnost ověří na webu www.o2.cz/internet. Optika pořád vítězí VDSL bonding je rozumné mezičlánkové řešení pro lokality, kde optika zatím není dostupná. Martin Čejka, ředitel fixních služeb v O2, upřesňuje: „Nový tarif MAX 500 je alternativou tam, kde zatím není k dispozici optika. Vedle výstavby optiky rozvíjíme i ostatní technologie a zrychlování VDSL je toho důležitou součástí.“ Nicméně je potřeba si uvědomit, že VDSL má svá omezení. Rychlost závisí na vzdálenosti od rozvaděče, kvalitě vedení a počtu zákazníků na jednom úseku. Optika nabízí podstatně stabilnější a symetrické rychlosti bez těchto kompromisů. Pokud máte možnost optického připojení, je to stále lepší volba. Máte doma VDSL a čekáte na optiku, nebo vám aktuální rychlost stačí? Zdroj: O2 O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Česko Internet O2 Operátor Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS Jana Skálová 5.12.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 LIDL znovu prodává fantastický Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Má ho nejlevnější v Česku! Adam Kurfürst 23.9.2024 Pozor, eDoklady od ledna čekají změny! Co můžete očekávat? Jana Skálová 31.12.2024