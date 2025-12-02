TOPlist

Zákazníci O2, zbystřete! Za stejnou cenu teď dostanete (možná) dvakrát rychlejší internet

  • O2 spouští tarif Internet MAX 500 s rychlostí až 500 Mb/s pro stahování a 100 Mb/s pro odesílání
  • Využívá VDSL bonding, tedy spojení dvou metalických linek po 250 Mb/s
  • Cena zůstává 599 Kč měsíčně, první půlrok je za 399 Kč

Jakub Kárník
Jakub Kárník
2.12.2025 16:00
Operátor O2 rozšiřuje nabídku domácího internetu o nový tarif MAX 500, který přináší dvojnásobnou rychlost oproti předchozímu MAX 250. Klíčem je technologie VDSL bonding, která spojuje dvě metalické linky dohromady. Výsledkem je až 500 Mb/s pro stahování a 100 Mb/s pro odesílání, a to za stejnou cenu jako dřív.

Bonding aneb jak zdvojnásobit rychlost

Technologie VDSL bonding není úplně nová, ale teprve teď se CETIN a O2 rozhodly ji nasadit plošněji. Princip je jednoduchý: místo jedné metalické linky s maximální rychlostí 250 Mb/s se použijí dvě linky současně. Speciální terminátor je spojí a výsledkem je teoretická rychlost až 500 Mb/s.

V praxi to znamená, že na adrese musí být k dispozici dvě funkční páry vodičů. Tam, kde je infrastruktura zastaralá nebo přetížená, bonding fungovat nebude. O2 odhaduje, že nový tarif může využít přibližně 700 tisíc domácností, což není zanedbatelné číslo, ale zdaleka ne většina zákazníků s VDSL.

Sám píšu z adresy, kde mám O2 Internet MAX 250 a možnost upgradovat na MAX 500 nemám. V aplikaci Moje O2 se zobrazuje pouze aktuální tarif a vyšší rychlost není dostupná.

Stejná cena, vyšší rychlost

Tarif O2 Internet MAX 500 stojí 599 Kč měsíčně, což je stejná cena jako u ostatních MAX tarifů. Prvních šest měsíců platíte zvýhodněných 399 Kč a pokud si tarif zkombinujete s mobilem v rámci balíčku O2 Spolu, ušetříte další stovku.

Stávající zákazníci s MAX 250 mohou přejít na vyšší rychlost bez navýšení ceny, stačí si to aktivovat v aplikaci Moje O2 nebo zavolat na zákaznickou linku. Technik přijede vyměnit terminátor a zprovoznit bonding. Noví zákazníci si dostupnost ověří na webu www.o2.cz/internet.

Optika pořád vítězí

VDSL bonding je rozumné mezičlánkové řešení pro lokality, kde optika zatím není dostupná. Martin Čejka, ředitel fixních služeb v O2, upřesňuje: „Nový tarif MAX 500 je alternativou tam, kde zatím není k dispozici optika. Vedle výstavby optiky rozvíjíme i ostatní technologie a zrychlování VDSL je toho důležitou součástí.“

Nicméně je potřeba si uvědomit, že VDSL má svá omezení. Rychlost závisí na vzdálenosti od rozvaděče, kvalitě vedení a počtu zákazníků na jednom úseku. Optika nabízí podstatně stabilnější a symetrické rychlosti bez těchto kompromisů. Pokud máte možnost optického připojení, je to stále lepší volba.

Máte doma VDSL a čekáte na optiku, nebo vám aktuální rychlost stačí?

Zdroj: O2

