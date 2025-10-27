Unity od O2 a Air Bank se otevírá všem. Ale pozor: největší benefit zůstává jen pro vyvolené Hlavní stránka Zprávičky Věrnostní program Unity od O2 a Air Bank se otevírá všem nefiremním zákazníkům – nově stačí služby jen u jedné společnosti Přístup k benefitům získají statisíce nových uživatelů, dosud bylo nutné mít služby u obou firem zároveň Měsíční odměna 300 Kč zpět na účet však zůstává vyhrazena pouze pro společné zákazníky O2 a Air Bank Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.10.2025 12:08 Žádné komentáře 0 O2 a Air Bank – obě firmy ze skupiny PPF – mění pravidla přístupu do svého věrnostního programu Unity. Dosud bylo nutné mít služby u obou společností zároveň, což bylo bariérou pro vstup. Od nynějška stačí být zákazníkem buď O2, nebo Air Bank, a přístup k benefitům je otevřený. K současnému více než půl milionu členů se tak mohou přidat další statisíce uživatelů. Co se mění a pro koho Unity funguje od roku 2023 a původně cílil na zákazníky, kteří mají služby u obou společností – typicky mobilní tarif u O2 a běžný účet u Air Bank. Nově se podmínka zjednodušuje: stačí být nefiremním zákazníkem jedné z těchto firem a přístup do Unity je automaticky aktivní. V praxi to znamená, že pokud máte jen tarif u O2 (a účet třeba u České spořitelny), nebo jen účet u Air Bank (a SIM kartu od Vodafonu), můžete začít využívat výhody v podobě slev na zařízení, soutěží o vstupenky na koncerty nebo přístupu k dalším benefitům v rámci skupiny PPF. Co Unity nabízí? Nabídka benefitů se liší podle aktuální kampaně, ale principiálně jde o: Slevy na zařízení – například aktuálně ochranná fólie WG Premium Phone za 99 Kč místo běžných 499 Kč Soutěže o vstupenky na sportovní a kulturní akce Nabídky v rámci skupiny PPF (Home Credit, Mall Group apod.) Benefity se aktivují přímo v aplikaci Moje O2 nebo My Air jedním kliknutím a zobrazují se na hlavní stránce. Nabídka se průběžně obměňuje – podle tiskové zprávy O2 chystá speciální vánoční akce. Odměna 300 Kč zpět: stále jen pro společné zákazníky Největší benefit – měsíční odměna 300 Kč zpět na účet – zůstává vyhrazen pouze pro ty, kdo mají služby u obou společností. Podmínky jsou následující: Tarif u O2 hrazený fakturou v minimální výši 600 Kč měsíčně Faktura placená z účtu u Air Bank Alespoň 5 plateb kartou Air Bank za měsíc Pokud tyto podmínky splníte, dostanete každý měsíc zpět 300 Kč (tj. 3 600 Kč ročně). To je pořád nejatraktivnější část Unity a důvod, proč mít služby u obou firem. Pro ty, kdo mají jen jednu z nich, je odměna nedostupná – zůstávají jim „jen“ slevové vouchery a soutěže. Využíváte výhod programu Unity? Zdroj: O2 O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Air Bank O2 Operátor Mohlo by vás zajímat Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS Jana Skálová 5.12.2024 Pozor, eDoklady od ledna čekají změny! Co můžete očekávat? Jana Skálová 31.12.2024 O2 spustilo Black Friday, ušetřit můžete až tisíce korun Jana Skálová 29.11.2024 Návod: Jak nainstalovat O2 TV 2.0 na jakékoliv Google TV a Android TV zařízení Jakub Kárník 31.8.2023 Podvodníci ztrácejí čas s umělou babičkou. O2 vymyslelo geniální obranu Libor Foltýnek 16.11.2024 Jak si vyrobit MicroSIM a NanoSIM aneb proč už klasická SIM karta není in [návod] Ondřej Mika 27.11.2013