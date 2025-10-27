TOPlist

Unity od O2 a Air Bank se otevírá všem. Ale pozor: největší benefit zůstává jen pro vyvolené

  • Věrnostní program Unity od O2 a Air Bank se otevírá všem nefiremním zákazníkům – nově stačí služby jen u jedné společnosti
  • Přístup k benefitům získají statisíce nových uživatelů, dosud bylo nutné mít služby u obou firem zároveň
  • Měsíční odměna 300 Kč zpět na účet však zůstává vyhrazena pouze pro společné zákazníky O2 a Air Bank

Jakub Kárník
Jakub Kárník
27.10.2025 12:08
O2 a Air Bank – obě firmy ze skupiny PPF – mění pravidla přístupu do svého věrnostního programu Unity. Dosud bylo nutné mít služby u obou společností zároveň, což bylo bariérou pro vstup. Od nynějška stačí být zákazníkem buď O2, nebo Air Bank, a přístup k benefitům je otevřený. K současnému více než půl milionu členů se tak mohou přidat další statisíce uživatelů.

Co se mění a pro koho

Unity funguje od roku 2023 a původně cílil na zákazníky, kteří mají služby u obou společností – typicky mobilní tarif u O2 a běžný účet u Air Bank. Nově se podmínka zjednodušuje: stačí být nefiremním zákazníkem jedné z těchto firem a přístup do Unity je automaticky aktivní.

V praxi to znamená, že pokud máte jen tarif u O2 (a účet třeba u České spořitelny), nebo jen účet u Air Bank (a SIM kartu od Vodafonu), můžete začít využívat výhody v podobě slev na zařízení, soutěží o vstupenky na koncerty nebo přístupu k dalším benefitům v rámci skupiny PPF.

Co Unity nabízí?

Nabídka benefitů se liší podle aktuální kampaně, ale principiálně jde o:

  • Slevy na zařízení – například aktuálně ochranná fólie WG Premium Phone za 99 Kč místo běžných 499 Kč
  • Soutěže o vstupenky na sportovní a kulturní akce
  • Nabídky v rámci skupiny PPF (Home Credit, Mall Group apod.)
Benefity se aktivují přímo v aplikaci Moje O2 nebo My Air jedním kliknutím a zobrazují se na hlavní stránce. Nabídka se průběžně obměňuje – podle tiskové zprávy O2 chystá speciální vánoční akce.

Odměna 300 Kč zpět: stále jen pro společné zákazníky

Největší benefit – měsíční odměna 300 Kč zpět na účet – zůstává vyhrazen pouze pro ty, kdo mají služby u obou společností. Podmínky jsou následující:

  • Tarif u O2 hrazený fakturou v minimální výši 600 Kč měsíčně
  • Faktura placená z účtu u Air Bank
  • Alespoň 5 plateb kartou Air Bank za měsíc

Pokud tyto podmínky splníte, dostanete každý měsíc zpět 300 Kč (tj. 3 600 Kč ročně). To je pořád nejatraktivnější část Unity a důvod, proč mít služby u obou firem. Pro ty, kdo mají jen jednu z nich, je odměna nedostupná – zůstávají jim „jen“ slevové vouchery a soutěže.

Využíváte výhod programu Unity?

Zdroj: O2

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

