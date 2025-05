6 let starý Nvidia Shield TV dostává velkou aktualizaci! Nově podporuje 120 FPS režim

Dalo by se očekávat, že šest let starý hardware bude už dávno za zenitem, ale ne v případě multimediálního přehrávače Nvidia Shield TV. Společnost Nvidia nyní vydala další update s označením Shield Experience 9.2.1, který přináší nečekanou podporu pro plynulejší hraní a opravuje také řadu dříve hlášených problémů. Pojďme se podívat, na co všechno se majitelé tohoto streamovacího boxu mohou těšit.

Pět let starý hardware, ale moderní software

Nvidia Shield TV a Shield TV Pro jsou na trhu již od roku 2019 (první generace je ještě o dva roky starší) a od té doby se jejich hardware nezměnil. Pohání je stále procesor Tegra X1+, který byl svého času považován za solidní základ pro streamování obsahu a lehčí hraní. Díky pravidelnému přísunu aktualizací však zařízení zůstává relevantní i v roce 2025, což je v světě Android boxů malý zázrak.

Nejnovější aktualizace Shield Experience 9.2.1, která se začala distribuovat 6. května, přináší především podporu pro stream her v 120 snímcích za sekundu v rozlišení 1080p, což ocení především předplatitelé služby GeForce Now Ultimate. Pokud preferujete vyšší rozlišení před plynulostí, stále máte možnost streamovat hry v 4K při 60 FPS. Tato novinka však posouvá možnosti zařízení výrazně blíže k moderním herním konzolím.

Opravy chyb, které trápily uživatele

Kromě podpory vyšší snímkové frekvence přináší aktualizace i řadu oprav, které uživatelé hlásili po předchozí verzi 9.2 z února letošního roku. Konkrétně jde o:

Opravu trhání obrazu při sledování obsahu v Dolby Vision

Opravu problémů s USB TV tunerem v aplikaci Live Channels

Vyřešení problémů s přehráváním obsahu v Plexu s AAC 5.1 zvukem

Zlepšení stability připojení dálkových ovladačů třetích stran

Aktualizace se začala postupně šířit 6. května a uživatelé na sociálních sítích, především na Redditu, potvrzují, že ji postupně dostávají. Pokud používáte alternativní launcher jako Projectivy, budete muset kontrolovat dostupnost aktualizace ručně v nastavení zařízení.

Je však třeba poznamenat, že ne všichni uživatelé hlásí bezproblémový přechod na novou verzi. Někteří reportují problémy s audio výstupem přes USB DAC, kdy některé aplikace přehrávají zvuk přes USB, zatímco jiné ho směrují přes HDMI. Další uživatelé zmiňují potíže s restartem zařízení po instalaci aktualizace, kdy pomáhá fyzické odpojení a znovu připojení napájení.

Je pětiletý hardware stále relevantní?

Pětileté zařízení bez hardwarového refreshe by v dnešní době mělo být dávno překonané, ale Nvidia dokazuje, že s kvalitním hardwarem a důslednou softwarovou podporou lze životnost produktu výrazně prodloužit. Stabilní základy procesoru Tegra X1+ zřejmě poskytují dostatečný výkon pro současné potřeby streamování, a cloudové hraní přesouvá nároky na servery Nvidie, nikoliv na samotné zařízení.

Je otázkou, jak dlouho ještě bude Nvidia podporovat stávající generaci Shield TV, než přijde s hardwarovým nástupcem, který by byl z mého pohledu opravdu potřeba.

Používáte stále Nvidia Shield TV?

Zdroj: Nvidia, Reddit, Notebookcheck