Testujeme futuristické hodinky Nubia Watch se zahnutým displejem

Společnost Nubia (resp. ZTE) začala před pár dny celosvětově prodávat svůj nový model chytrých hodinek, který rozhodně stojí za pozornost. Jejich největší a nejpoutavější předností je více než čtyřpalcový zahnutý displej, který “přetéká” na horní a spodní straně kolem zápěstí. Něco tak zvláštního jsme si pochopitelně nemohli nechat ujít. Nové Nubia Watch jsme proto sehnali do redakce Světa Androida a už pár hodin je podrobujeme testování. O podobě finální recenze přitom můžete promluvit i vy.

I v případě těchto hodinek bychom chtěli využít formátu interaktivní recenze, ve které budeme chtít zohlednit předem položené dotazy. Do komentářů nám tedy směle pište, na co konkrétního bychom se měli při testování Nubia Watch zaměřit. Bude to hlavně ten displej? Výdrž? Rychlost? Dejte nám vědět, co by podle vás nemělo v recenzi chybět. Třeba přijedete na něco, co by nás nenapadlo zkoušet.