Recenze hodinek Nubia Watch: Super displej… ale na co vlastně?

Haló? Halóóó!?

Na první pohled potěší možnost zahajovat a přijímat hovory, dokud to opravdu nezkusíte. Nevím, jestli nejde o nějakou výrobní závadu, nicméně hovor se z hodinek fakt vyřídit nedal. V oficiálních specifikacích mikrofon a reproduktor nejsou, ale hodinky je evidentně mají. Mikrofon u mě fungoval v pořádku, ale hlasitost reproduktoru byla extrémně slabá. Abych slyšel člověka na druhé straně, musel jsem si hodinky v podstatě nacpat do ucha. Zajímavé je (nejspíš za to může starý Bluetooth protokol), že jsou při hovorech ignorována připojená bezdrátová sluchátka. Ta přitom v pohodě fungují pro přehrávání hudby. Když už jsme u ní, tak pro tu je sice vymezeno místo na úložišti (asi 4 GB), ale jde také o jediný zdroj, odkud ji umí integrovaný přehrávač vzít. Například na dálkové ovládání Spotify v mobilu si nechejte zajít chuť.

Nubia Smart Wear nubia wear

Řešení pro hovory bylo tedy v mém případě velké zklamání, i když našlápnuto měla funkce na první pohled celkem dobře. Je přítomný ciferník, výpis posledních hovorů a také možnost naimportovat kontakty z mobilu. Všechny, ne jako u Huawei hodinek. K čemu to ale je, když pak nic neslyším? Funkci Messages (ještě jsem se vlastně nezmínil ani o tom, že je v hodinkách dostupná pouze angličtina, že?) jsem vůbec nepochopil ani nerozchodil. Messenger, SMSky, e-maily… ne, nic z toho se tam skutečně neobjevovalo. Ani z nápovědy jsem nepochopil, co by měla dělat nebo co bych měl udělat já. Úplně to samé platilo o kalendáři. Aplikace zahlásila úspěšnou synchronizaci (přičemž vůbec nevím, který kalendář a odkud si chtěla vzít), ale v hodinkách je pod touto položkou prázdno. Zrovna procházení událostí by byl displej Nubia Watch skvělý.

Ehm…a kde je eSIM?

Seznam nepovedených řešení bohužel nekončí. Třeba kompas ani nestojí za řeč. Dva dny ukazoval světové strany poměrně přesně, pak se ale zbláznil a sever byl mimo třeba i o 60 stupňů. Notifikace (vysunovací spodní menu) do hodinek chodí jaksi nahodile, i když si je u konkrétních aplikací vysloveně vyžádáte ve správě oznámení. Gmail nebo WhatsApp nemají problém, Messenger ale ano. A jak asi tušíte, vyřešení notifikace na mobilu nemá za následek zmizení notifikace v hodinkách. Tak je to ale často i u konkurence. Podle původních specifikací by měly mít Nubia Watch podporu eSIM, ale nic takového jsem nenašel v systému ani v aplikaci. Zdá se, že se od tohoto nápadu ustoupilo, nebo je v prodeji více verzí. O čemž ale oficiální e-shop mlčí.

Pojďme si ale říct i něco hezkého. Nubia Watch znají i šikovný režim nerušit, rozsvěcení displeje pohybem ruky (jedny z položek horního vysunovacího menu), nebo třeba i číselný zámek obrazovky. K dispozici je i Screen Clock, což je v podstatě Always-On-Display funkce umožňující i na “zamčené” obrazovce zobrazovat základní hodiny. Na výběr je přitom z několika zajímavých vizuálů. Položka Clock obsahuje časovač, alarm a stopky. Ty obecně v chytrých hodinkách překvapivě občas chybí. Tyto funkce fungují spolehlivě. V menu najdeme i SearchPhone, tedy hledání telefonu. Toto se také ukázalo jako plně funkční.



Porovnání Amazfit GTS x GTS 2 a GTR x GTR 2. Vyplatí se nové modely? čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Má vůbec displej Nubia Watch využití?

Na první pohled (na ruce i v propagačních materiálech) vypadá panel skvěle, ale po pár dnech přijdete na to, že není extra o co stát. Potenciál displeje je využití jen v pár situacích. Hodinky sice vypadají futuristicky, ale prakticky je takový displej často dokonce na obtíž. Část informací, třeba výpis hovorů nebo historie naměřené tepovky, je tak vysoko (rozuměj za horní hranou, která zapadá za zápěstí), že jsem je nejdřív úplně přehlížel a všiml si jich po několika hodinách. U zapínání sportovních aktivit jsem dokonce musel ruku nepřirozeně vytáčet tak, aby mohl nastavit různé atributy. Drtivou většinu obsahu ale systém umisťuje do střední “rovné” části. Asi se dá jednoduše vyjmenovat, které obrazovky efektivně využijí délku celého displeje: ciferníky, rolování různými menu, procházení Health statistikami, hudební přehrávač a Marquee animace.

Například náhledy notifikací mezi tyto věci nepatří, jelikož jsou většinou zkrácené buď aplikací, nebo systémem v hodinkách. Takže to nejzajímavější, na co mohly být hodinky opravdu praktické, je stejně potlačeno. Jelikož je systém navíc uzavřený, na nic dalšího se nedá těšit. Jak parádní by přitom bylo třeba procházení seznamu e-mailů, rolování newsfeedem sociální sítě nebo čtení článku. Nubia Watch by klidně mohly mít jen obyčejný displej v poměru stran třeba 9:16. To by z nich ale v současné konstelaci dělalo hračku horko těžko za tisícovku. Nejhezčí prvek, který umí displej využít, je prostě jenom ciferník. Těch je v nabídce celkem hodně (můžete si udělat i vlastní koláž) a sám bych si několik vybral na běžné nošení v různých situacích. I k nim se ale váže jedno citlivé téma…



Výdrž ode zdi ke zdi

Nenapadá mě jiné zařízení, u kterého by jednotlivá rozhodnutí uživatele v rámci nastavení víc ovlivňovala celkovou výdrž. Snad jen přepínání mezi 60Hz a 120Hz módy u mobilů. Jak už jsem zmínil, Nubia Watch nedisponují automatickým jasem. Uživatel musí sám volit mezi pěti hladinami, což je extrémně nepraktické nejen s ohledem na hlídání spotřeby. Displej jde přitom nastavit na zhasínání po pěti, deseti či třiceti sekundách, případně ho nechat stále rozsvícený, díky čemuž hodinky neustále “prodávají” svou hlavní přednost. Můžete ale počítat s tím, že je budete nabíjet i vícekrát denně. A to ještě nemluvím o sportování se zapnutou GPS nebo poslechu hudby.

Výrobce uvádí výdrž až 36 hodin při běžném používání a 7 dní v “power saving” módu. Tomu druhému se asi dá věřit, jelikož jde o tvrdou eliminaci největších žroutů, ale první hodnota je extrémně závislá na dílčích nastaveních. Bohužel i takových, která nutně musí neustále hlídat sám uživatel. Když se budeme bavit o středním jasu, zhasínáni displeje po 5-10 sekundách a hodině sportování denně, baterka v Nubia Watch v pohodě překlene noc a nabíjet budete až v průběhu dalšího dne. Pokud ale budete chtít frajeřit s neustále rozsvíceným displejem na plný jas, budou procenta mizet před očima. Což by samozřejmě platilo třeba i pro telefon, nicméně u něj to není žádoucí a hlavně si sám umí nastavit jas.



Huami uvedlo nové chytré hodinky Amazfit Bip U. Jsou skoro za hubičku čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Cena a dostupnost

Hodinky se dají nyní koupit primárně z oficiálního e-shopu Nubia. Jsou zde k dispozici po úspěšné kampani na Kickstarteru, kde si je předobjednávali první zájemci. Stojí 219 eur, tedy cca 5 800 Kč. Podle obchodu i prezentací se dají sehnat v černé a zeleno-černé variantě. Na krabici mých Nubia Watch je nápis “green”, nicméně buď mi koronavirus posunul spektrum, nebo mi dorazila ještě nějaká jiná varianta. Ta, kterou jsou testovala já, bych nazval bronzovo-černou. Takže se úplně nepovedlo vyladit barvy reálného produktu s marketingovými materiály, nebo jsem dostal na testování nějakou třetí variantu.

Nubia Watch: závěrečné hodnocení

Kdybych měl přirovnat Nubia Watch třeba k Samsung Galaxy Z Fold, tak vidím nepoměr hlavně v tom, jak se výrobci vypořádali s kombinací revoluční konstrukce vs. funkčnost. Samsung je samozřejmě s vývojem mobilů mnohem dál než Nubia s vývojem hodinek, ale ten rozdíl je opravdu propastný. Fold sází na osvědčený systém, který byl vložen do unikátního telefonu. Nubia vyrobila unikátní hodinky (ale také ne první svého druhu), kde je systém absolutně nejslabším článkem řetězu, který úplně potápí potenciál celého konceptu. I když ani design neprokázal, že je prakticky užitečný.

Nubia má v tento moment na trhu (další) šílený designový výkřik, jehož hlavní účel není úplně prokazatelný a do kterého navíc hodila nevyladěný a starý motor. Myslím tím nejen systém a aplikaci, ale platí to vlastně i o procesoru. Použit je už dost starý Snapdragon Wear 2100 z roku 2016. Pokud vyloženě nechcete zamachrovat s unikátním kouskem elektroniky, vyhodíte podle mě skoro šest tisíc oknem. Umím si představit, jak extrémně by se význam takových hodinek změnil, kdyby v nich běžel třeba Wear OS. To je ale asi utopická představa.

Klady + Poutavý design

+ Kovové rámečky

+ Velmi hezké ciferníky a AOD

+ Celkem rychlý systém



Zápory – Nevyužitý potenciál displeje

– Bez automatického jasu

– Spousta nástrojů nefunguje

– Nespolehlivé notifikace

– Uzavřenost systému



Co by podle vás měly takové hodinky umět?