Extravagantní Nubia hodinky s ohnutým displejem uvedeny na Kickstarteru

Velmi netradiční hodinky Nubia Watch, které zaujmou hlavně podlouhlým zahnutým displejem kolem zápěstí, byly uvedeny na mezinárodním crowdfundingovém serveru Kickstarter. To znamená především to, že se přístroj po červencovém uvedení v Číně chystá i na celosvětový trh. A je určitě na co se těšit. Hodinky mají velký 4.01″ displej, který je na dvou místech zahnutý a obepíná téměř celou vnější část těla. Mezi další parametry hodinek patří například sedmidenní výdrž, ochrana IP54, procesor Snapdragon Wear 2100, 1 GB RAM, 8 GB úložiště, Bluetooth 4.1 nebo zabudovaná GPS.

Jak napovídá samotný design, nejde o sportovní hodinky. Proto není divu, že jsou v tomto ohledu k dispozici jen módy pro chůzi, běhání a běžné posilování. Z dalších analýz jsou ale k dispozici třeba měření tepu, kvality spánku nebo počtu spálených kalorií. Kickstarter kampaň k hodinkám Nubia Watch je z hlediska cíle pochopitelně dávno splněná.

Kickstarter kampaň k Nubia Watch je v plném proudu

Jde nyní jen o to, jak rychle zmizí jednotlivé volitelné odměny. Nejnižší suma, za kterou jde novinka pořídit, je 179 dolarů, tedy cca 3 900 Kč. K této odměně jde za dalších 35 dolarů (cca 850 Kč) přihodit také zvýhodněný kožený Napa řemínek. Standardně jsou v balení silikonové. Hodinky jsou dostupné v zelené a černé barvě.

