Je tohle nejzajímavější tablet roku 2025? RedMagic Astra láká na OLED displej a Snapdragon 8 Elite, cena vás zaskočí

Společnost Nubia, pod níž spadá i herní divize RedMagic, oficiálně představila svůj nový herní tablet pro globální trhy. RedMagic Astra (v Číně prodávaný jako Tablet 3 Pro) nabízí kompaktní tělo s 9,06″ OLED displejem a nejnovějším čipsetem Snapdragon 8 Elite. Přichází s řadou prémiových funkcí zaměřených na mobilní hráče, ale také s relativně příznivou cenou. Může tento kompaktní herní tablet zamíchat kartami na trhu?

Výjimečný displej a prémiový design

Největší předností nového RedMagic Astra je bezesporu jeho displej. Na rozdíl od konkurence, která často používá v tabletech LCD panely, vsadil RedMagic na 9,06″ OLED panel s rozlišením 2 400 × 1 504 pixelů a poměrem stran 16:10. Displej nabízí obnovovací frekvenci až 165 Hz, k tomu přidejte špičkový jas 1 600 nitů a PWM stmívání na frekvenci 5 280 Hz pro ochranu očí, a máte jeden z nejlepších displejů v segmentu androidích tabletů.

Design tabletu je účelně zaměřený na herní využití. Tělo je vyrobeno z leteckého hliníku a má jednotné rámečky o tloušťce pouhých 4,9 mm kolem celého displeje. Na zadní straně najdete průhledný skleněný panel, který odhaluje aktivní chlazení – jeden z dalších prodejních argumentů tohoto zařízení. Tablet je k dispozici ve dvou barevných variantách – Eclipse (černá) a Starfrost (stříbrná).

Herní výkon a pokročilé chlazení

Srdcem tabletu je Snapdragon 8 Elite, což je momentálně stále nejvýkonnější čipset pro zařízení s Androidem a v kontextu ceny působí tato výbava až neuvěřitelně. V kombinaci s až 24 GB paměti LPDDR5T RAM a úložištěm UFS 4.1 Pro o kapacitě až 1 TB má tablet dostatek výkonu pro jakoukoliv hru. Výrobce se dokonce chlubí, že tablet zvládá běh populárních her při maximálních snímkových frekvencích – Minecraft při 165 fps, League of Legends: Wild Rift při 144 Hz a tituly jako Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile či Genshin Impact při 120 fps.

Aby tablet zvládal dlouhodobou herní zátěž bez přehřívání, disponuje pokročilým 13vrstvým chladicím systémem ICE-X. Ten kombinuje technologii Liquid Metal 2.0 (tekutý kov), dvojitou odpařovací komoru a vysokorychlostní ventilátor.

Ten se otáčí rychlostí až 20 000 otáček za minutu a podle výrobce snižuje teplotu čipsetu až o 8 °C a zlepšuje účinnost chlazení o 28 %. RGB podsvícení ventilátoru pak sice žádné fps navíc nepřidá, ale leckomu se může líbit.

Výdrž baterie a konektivita

Pro dlouhé herní sessions je tablet vybaven baterií s kapacitou 8 200 mAh, která podle výrobce vystačí až na 5,5 hodiny hraní náročných titulů (testováno na hře Honkai: Star Rail). Pro rychlé dobití podporuje tablet 80W nabíjení, které dokáže dobít baterii z 0 na 50 % za 20 minut. Plné nabití pak zabere přibližně 71 minut. Pozor však na to, že 80W nabíječka není standardní součástí balení a je nutné ji dokoupit zvlášť, případně ji získat v rámci předobjednávkové akce.

Z hlediska konektivity tablet nabízí USB-C port standardu 3.2 Gen 2, který umožňuje připojení externích displejů s rozlišením až 8K při 60 Hz nebo 4K při 144 Hz. Tablet disponuje stereo reproduktory s technologií DTS:X Ultra 3D a duálními lineárními motorky pro haptickou odezvu.

Cena a dostupnost

RedMagic Astra bude globálně dostupný od 16. července 2025 za základní cenu 499 € (přibližně 12 300 Kč) pro model s 12 GB RAM a 256 GB úložištěm. Výrobce však spouští předobjednávkovou akci mezi 10. a 15. červencem, v rámci které můžete získat slevový poukaz snižující cenu na 469 € (cca 11 500 Kč). K tomu navíc dostanete 80W nabíječku a herní návleky na prsty zdarma.

Tablet bude dostupný v následujících konfiguracích:

Eclipse (černá) : 12/256 GB, 16/512 GB, 24 GB/1 TB



: 12/256 GB, 16/512 GB, 24 GB/1 TB Starfrost (stříbrná): 12/256 GB, 16/512 GB

RedMagic Astra bude k dispozici na trzích v Severní Americe, Evropě, Velké Británii, Asii a zemích Perského zálivu. Podle dosavadních zkušeností s ním nelze počítat přímo v Česku, ale bude možné jej pořídit z oficiálního e-shopu, jenž zaslání do našich končin nabízí.

Jak se vám zamlouvá poměr cena/výkon u tohoto tabletu?

Zdroj: GSMArena, RedMagic