Huami začíná vábit na podzimní Amazfit novinky. Co můžeme očekávat?

Čínská společnost Huami, která stojí za populární sérií produktů značky Amazfit a která vyrábí i náramky a hodinky pro Xiaomi, představí na podzim další novinky. Ne, že by šlo o nějakou šokující informaci. Firma to ovšem aktuálně potvrdila příspěvkem na sociální síti Weibo, takže se naplno rozproudila debata o tom, jakých produktů se dočkáme. Mezi Huami novinky pro podzim 2020 by měly patřit například vylepšené modely hodinek Amazfit GTR a GTS.

“Další podzim je tady. Kdy budou další produkty? Odpověď: Právě během něj?” napsalo Huami na sociální síť. Žádné náznaky na konkrétní přístroje nepadly, ale nejvíce se hovoří právě o Amazfit GTR 2 a Amazfit GTS 2. Vylepšení nástupci by měli mít oba AMOLED displeje, nicméně model GTS údajně dorazí nikoli v hranatém, ale v kulatém provedení. U obou hodinek se spekuluje také nad NFC, asistentce Alexa a nové funkci Smart Crown. Ta by mohla mít co do činění s funkcí či imitací otočné lunety. Ve vzduchu visí také název nového produktu Amazfit Neo, o kterém se ale v současnosti téměř nic neví. Kromě nositelné elektroniky firma chystá také elektronickou váhu. Jelikož podzim začíná v září, novinky od firmy Huami pro další část roku 2020 můžeme spatřit už za pár týdnů.

Máte nějaký produkt od Huami? Jste spokojení?

Zdroj: Gizmo