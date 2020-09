Čachry v Číně: Nová firma OPLUS teď “řídí” Oppo, OnePlus a Realme

Ve vlastnictví a managementu čínských výrobních značek bude zase o něco obtížnější se vyznat. OnePlus, Oppo a Realme, tedy tři společnosti patřící do koncernu BBK Electronics, nad sebou nově mají zastřešující firmu jménem OPLUS. Jejím viceprezidentem se stal Pete Lau, stávající šéf OnePlus, které se jako samostatný brand před lety odtrhlo od Oppo. Novinky přicházejí pár dní poté, co se stal dosavadní šéf Realme Madhav Sheth novým ředitelem pro Evropu. Je tedy zřejmé, že nová firma OPLUS sehraje svou úlohu v dalším rozvoji těchto tří značek mimo jiné i na evropském trhu. Pete Lau by přitom měl mít za úkol pohlídat, aby si produkty jednotlivých firem nekonkurovaly ve stejných segmentech.

V OnePlus a Oppo má mít nově vzniklá společnost majoritní podíly, takže bude mít rozhodující slovo. V případě Realme nejde o většinový podíl. Zajímavé je, že nová firma OPLUS nebude obstarávat i Vivo, které patří do čtveřice top brandů pod BBK Electronics. Bude nyní zajímavé sledovat, jakými směry se zmíněné značky vydají. Zatím od vedení každé z nich zaznívá, že jsou naprosto nezávislé. To s největší pravděpodobností není úplně pravda a je otázkou, co s nimi bude dál. Namátkou stojí určitě za zmínku obrovský “západní” rozmach u Realme a změna výrobní strategie u OnePlus.

Zdroj: GSMArena