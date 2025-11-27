TOPlist

Nothing Phone (3a) ve velké slevě! Stojí lehce přes 7 tisíc, chlubí se teleobjektivem a unikátním systémem

  • Nothing Phone (3a) v Black Friday za 7 199 Kč (sleva 2 000 Kč z 9 199 Kč)
  • Dostanete solidní výdrž, čistý systém, unikátní vzhled a schopné fotoaparáty
  • Naopak zamrzí absence bezdrátového nabíjení

Jakub Kárník
27.11.2025 06:00
nothing phone 3a jpg

Nothing Phone (3a) v základní konfiguraci 8GB/128GB zlevnil na Alza.cz z původních 9 199 Kč na 7 199 Kč. Sleva dva tisíce je solidní – průhledný design s Glyph LED notifikacemi, čistý Android bez bloatwaru a super výdrž z něj dělají nyní atraktivní koupi.

Co dostanete za 7 tisíc

6,77″ AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 3000 nitů (v HDR režimu) patří k nejlepším v této cenové kategorii.

Nothing Phone (3a) Pro displej

Procesor Snapdragon 7s Gen 3 (3nm výrobní proces) s 8 GB RAM nabízí solidní výkon pro běžné používání. V této ceně koupíte o výkonnější telefony (třeba POCO X7 Pro s Dimensity 8400 Ultra), avšak většina uživatelů rozdíl nepozná.

Fotoaparáty: solidní základ

Trojitý fotoaparát se skládá z 50MP hlavního senzoru s OIS, 8MP širokoúhlého objektivu (119°) a 50MP teleobjektivu s 2× optickým zoomem. Ve své kategorii jde o nadprůměrnou výbavu, teleobjektiv nebývá běžnou součástí modelů střední třídy. Fotky jsou solidní, nemají tak přepálené barvy jako konkurence a navíc se Nothing může pochlubit povedenou fotoaplikací.

Přední 32MP kamera je dostačující na selfie a videochovery. Video natočíte ve 4K při 30 fps, což je standard.

Výdrž baterie: tady Nothing boduje

5000mAh baterie vydrží 1-2 dny při běžném používání (prohlížení webu, sociální sítě). 50W nabíjení doplní 50 % za přibližně 20 minut, plné nabití trvá necelou hodinu. Problém je, že nabíječka v balení chybí – musíte si ji dokoupit zvlášť. A bezdrátové nabíjení zcela chybí.

Glyph a Essential Key: co funguje a co ne

Glyph LED notifikace na zadní straně jsou stále hlavním tahákem Nothing telefonů. Můžete si nastavit různé vzory pro konkrétní kontakty, používat je jako baterku nebo jako světlo pro focení.

Essential Key tlačítko na pravém boku je rychlý přístup k AI hubu Essential Space. Dlouhé podržení spustí hlasový záznam, dvojklik otevře aplikaci. Problém je, že čeština mu stále dělá relativně dost problémů.

Co vadí: omezení levnější třídy

Kromě Essential Button uživatelé nejčastěji zmiňují absence bezdrátového nabíjení (původní Phone (1) ho měl), jen 3 roky aktualizací, USB-C jen 2.0 místo 3.0 a IP64 místo IP68.

Vyplatí se za 7 199 Kč?

Ano, pokud chcete čistý systém a originální design. Za 7 199 Kč je Nothing Phone (3a) jeden z nejlepších telefonů střední třídy.

Co říkáte na tuto slevu?

