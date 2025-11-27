Nothing Phone (3a) ve velké slevě! Stojí lehce přes 7 tisíc, chlubí se teleobjektivem a unikátním systémem Hlavní stránka Zprávičky Nothing Phone (3a) v Black Friday za 7 199 Kč (sleva 2 000 Kč z 9 199 Kč) Dostanete solidní výdrž, čistý systém, unikátní vzhled a schopné fotoaparáty Naopak zamrzí absence bezdrátového nabíjení Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Nothing Phone (3a) v základní konfiguraci 8GB/128GB zlevnil na Alza.cz z původních 9 199 Kč na 7 199 Kč. Sleva dva tisíce je solidní – průhledný design s Glyph LED notifikacemi, čistý Android bez bloatwaru a super výdrž z něj dělají nyní atraktivní koupi. Co dostanete za 7 tisíc 6,77″ AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 3000 nitů (v HDR režimu) patří k nejlepším v této cenové kategorii. Procesor Snapdragon 7s Gen 3 (3nm výrobní proces) s 8 GB RAM nabízí solidní výkon pro běžné používání. V této ceně koupíte o výkonnější telefony (třeba POCO X7 Pro s Dimensity 8400 Ultra), avšak většina uživatelů rozdíl nepozná. Fotoaparáty: solidní základ Trojitý fotoaparát se skládá z 50MP hlavního senzoru s OIS, 8MP širokoúhlého objektivu (119°) a 50MP teleobjektivu s 2× optickým zoomem. Ve své kategorii jde o nadprůměrnou výbavu, teleobjektiv nebývá běžnou součástí modelů střední třídy. Fotky jsou solidní, nemají tak přepálené barvy jako konkurence a navíc se Nothing může pochlubit povedenou fotoaplikací. CHCI NOTHING PHONE V AKCI Přední 32MP kamera je dostačující na selfie a videochovery. Video natočíte ve 4K při 30 fps, což je standard. Výdrž baterie: tady Nothing boduje 5000mAh baterie vydrží 1-2 dny při běžném používání (prohlížení webu, sociální sítě). 50W nabíjení doplní 50 % za přibližně 20 minut, plné nabití trvá necelou hodinu. Problém je, že nabíječka v balení chybí – musíte si ji dokoupit zvlášť. A bezdrátové nabíjení zcela chybí. Glyph a Essential Key: co funguje a co ne Glyph LED notifikace na zadní straně jsou stále hlavním tahákem Nothing telefonů. Můžete si nastavit různé vzory pro konkrétní kontakty, používat je jako baterku nebo jako světlo pro focení. Essential Key tlačítko na pravém boku je rychlý přístup k AI hubu Essential Space. Dlouhé podržení spustí hlasový záznam, dvojklik otevře aplikaci. Problém je, že čeština mu stále dělá relativně dost problémů. Co vadí: omezení levnější třídy Kromě Essential Button uživatelé nejčastěji zmiňují absence bezdrátového nabíjení (původní Phone (1) ho měl), jen 3 roky aktualizací, USB-C jen 2.0 místo 3.0 a IP64 místo IP68. CHCI NOTHING PHONE V AKCI Vyplatí se za 7 199 Kč? Ano, pokud chcete čistý systém a originální design. Za 7 199 Kč je Nothing Phone (3a) jeden z nejlepších telefonů střední třídy. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday Nothing Nothing Phone (3a) slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024