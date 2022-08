Společnost Nothing se nedávno ukázala se svým prvním telefonem a při té příležitosti rovněž zmínila, že se mohou budoucí majitelé těšit na tři roky hlavních Android aktualizací a čtyři roky bezpečnostních aktualizací. Nyní však Carl Pei přišel na Twitteru s poměrně odvážnou zprávou.

Systém Android 13 je už nějakou dobu venku a jako první se ho samozřejmě dočkali uživatelé telefonů Google Pixel. Je ale téměř jisté, že se ho do konce roku dočkají také majitelé vybraných mobilů od firem jako Xiaomi, OnePlus či Samsung. Na Twitteru se tedy Carla Peie, zakladatele firmy Nothing zeptal jeden z fanoušků, kdy může očekávat Android 13 u Nothing Phone (1).

S tímto dotazem si Pei nebral servítky a odepsal, že produkt není jen o specifikacích, funkcích a číslech systému. Ano Carle, jednoznačně souhlasíme. Avšak není to nic, co bychom chtěli jako majitelé telefonu za více než 10 000 korun slyšet. Pokud tedy telefon máte, můžete jen doufat, že firma vydá brzy nějaké konkrétnější informace.

