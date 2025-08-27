Chcete sluchátka se skvělým ANC, ohromnou výdrží a nevšedním designem? Nothing Headphone (1) poprvé zlevnila Hlavní stránka Zprávičky Nothing srazil cenu svých prvních náhlavních sluchátek o téměř 20 % Model s výdrží až 80 hodin nabízí unikátní transparentní design Fyzické ovládání místo dotykových ploch ocení nejeden uživatel Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.8.2025 08:00 2 komentáře 2 Fanoušci značky Nothing se dočkali první výraznější slevy na náhlavní sluchátka Headphone (1). Na oficiálním e-shopu je teď pořídíte za 6 233 Kč místo původních 7 699 Kč, což představuje slevu bezmála 1 500 korun. Na Alze, která může být pro mnohé komfortnější, sice také zlevnila, ale vyjdou na 6 599 Kč. Design, který nepřehlédnete Nothing Headphone (1) patří k těm sluchátkům, která poznáte na dálku. Průhledné prvky s odhalenými vnitřnostmi a netradiční obdélníkový tvar náušníků je dělají nezaměnitelnými. Zpracování odpovídá prémiové kategorii – frézovaný hliník, precizní CNC komponenty a paměťová pěna v náušnících. S hmotností 329 gramů se řadí do střední kategorie. Fyzické ovládání, které opravdu funguje V naší recenzi jsme nejvíc ocenili fyzické ovládací prvky. Zatímco konkurence často sází na dotykové plochy, Nothing přichází s trojicí intuitivních ovladačů. Roller na pravém náušníku reguluje hlasitost příjemným otáčením, Paddle slouží k přeskakování skladeb a přizpůsobitelné tlačítko Button můžete nakonfigurovat podle svých potřeb. Po frustrujících zkušenostech s dotykovými plochami, které odmítají reagovat se zpoceným prstem, je to příjemná změna. KOUPIT NA ALZA.CZ Výdrž, která konkurenci válcuje Největší předností modelu Headphone (1) je jednoznačně výdrž baterie. S vypnutým ANC zvládnou neuvěřitelných 80 hodin přehrávání, s aktivním potlačením hluku pak 35 hodin. V naší recenzi jsme s ANC naměřili dokonce přes 38 hodin, což překonává oficiální specifikace. Rychlonabíjení je také parádní – pouhých 5 minut na nabíječce zajistí 2,4 hodiny poslechu s ANC nebo 5 hodin bez něj. Kvalitní ANC a propracovaná aplikace Aktivní potlačení hluku dokáže eliminovat až 42 dB okolního ruchu. Sluchátka spolehlivě odfiltrují hučení klimatizace, hluk dopravy nebo monotónní ruch kanceláře. Aplikace Nothing X nabízí 8pásmový ekvalizér pro doladění zvuku podle vašich preferencí, nastavení intenzity ANC a možnost přizpůsobit funkce tlačítek. Pro majitele telefonů Nothing jsou navíc k dispozici exkluzivní funkce jako Channel Hop pro rychlé přepínání mezi audio aplikacemi. CHCI HEADPHONE (1) Pro koho jsou ideální volbou? Nothing Headphone (1) zaujmou především ty, kteří hledají originální design vystupující z davu. Ocení je uživatelé preferující intuitivní fyzické ovládání před dotykovými plochami a ti, kdo potřebují sluchátka s extrémní výdrží na dlouhé cesty. Díky podpoře Bluetooth 5.3, kodeků AAC, SBC a LDAC, možnosti připojení přes USB-C nebo klasický 3,5mm jack nabízejí maximální flexibilitu. Zvuk laděný ve spolupráci s KEF sice nedosahuje úplné špičky v této cenové kategorii, ale je vyvážený a příjemný. Využijete slevy na extravagantní sluchátka Nothing? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka česko Nothing Sleva sluchátka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Šikovný kuchyňský robot z LIDLu zase zlevnil! Má hromadu funkcí a propojíte ho s mobilem Adam Kurfürst 19.12.2024