Sluchátka Nothing Ear (3) teď pořádně zlevnila! Zaujmou vzhledem a ANC, navíc mají super hodnocení Hlavní stránka Zprávičky Nothing Ear (3) jsou špuntová sluchátka s 12mm měničem, adaptivním ANC až 45 dB, Bluetooth 5.4 a podporou kodeku LDAC Nyní stojí 3 299 Kč místo 3 799 Kč (úspora 500 Kč, tedy −13 %) Jde o dosud nejnižší cenu na Alze, k tomu ikonický průhledný design a pouzdro z recyklovaného hliníku se „Super Mic" Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Sluchátka Nothing Ear (3) se drží netradičního stylu značky a pyšní se i velmi dobrou výbavou. Teď je navíc pořídíte za vůbec nejnižší cenu, za jakou se na Alze prodávala. Namísto 3 799 Kč vyjdou na 3 299 Kč, při uvedení přitom stála ještě mnohem víc. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete stylová sluchátka s výborným zpracováním, podporou LDAC a povedenou aplikací s EQ.⚠️ Zvažte, že účinnost ANC se v recenzích výrazně rozchází a že zvuk je ze základu přebasovaný, byť laditelný přes aplikaci.💡 Za 3 299 Kč jde o nejnižší cenu na Alze, oproti uvedení za 4 499 Kč ušetříte 1 200 Kč. Proč jsou tahle sluchátka zajímavá Tahle sluchátka Nothing cílí na lidi, kteří chtějí vybočit z řady bezbarvých pecek a zároveň nechtějí slevit z výbavy. Hlavní poznávací znamení je ikonický transparentní design, který tentokrát doplňuje pouzdro z recyklovaného hliníku a působí prémiověji než u minulých generací. Uvnitř tepe 12mm dynamický měnič a sluchátka sázejí na podporu kodeku LDAC pro kvalitnější bezdrátový přenos, což je v téhle cenové hladině příjemný nadstandard. Za 3 299 Kč tak dostáváte hlavně styl a slušnou technickou základnu. Klíčové parametry lidsky Připojení obstarává Bluetooth 5.4 s nízkou latencí (herní režim kolem 110 ms), takže se hodí i na filmy a hraní, ne jen na hudbu. Sluchátka podporují rychlé párování na Androidu, Windows i iOS a přes aplikaci Nothing X si naladíte ekvalizér, ANC i transparentní režim. Zajímavou novinkou je „Super Mic“ přímo v pouzdru, který má zlepšit srozumitelnost hovorů v hluku, když pouzdro držíte u úst. Odolnost IP54 proti prachu a stříkající vodě znamená, že je bez obav vezmete ven i na sport. U výdrže je potřeba číst čísla pozorně. Marketingových 38 hodin s pouzdrem platí bez zapnutého ANC, samotná sluchátka pak zvládnou až 10 hodin. Jakmile ale zapnete potlačení hluku, výdrž klesá zhruba na 5,5 hodiny na sluchátkách a přibližně 22 hodin s pouzdrem. Potěší naopak rychlonabíjení, deset minut v pouzdře přidá kolem deseti hodin poslechu, a bezdrátové nabíjení pouzdra vedle USB-C. VYUŽÍT SLEVU 500 KČ Praktická stránka: ovládání, aplikace, komfort Silnou stránkou je podle uživatelů aplikace Nothing X. Nabízí podrobný ekvalizér s možností importu profilů přes QR kód, takže si zvuk doladíte podle sebe nebo podle nastavení recenzentů. To je důležité, protože ze základu jsou sluchátka naladěná do V, tedy se zdůrazněnými basy a výškami. Komu tohle nesedí, ocení právě EQ. Sluchátka drží v uších dobře a v balení je sada špuntů různých velikostí, na správném sealu tady navíc hodně záleží (souvisí i s účinností ANC). Ovládání řeší haptická gesta na sluchátkách, k tomu detekce nasazení a duální připojení ke dvěma zařízením. Tady se ale objevují přetrvávající drobné neduhy: část uživatelů si stěžuje na citlivá gesta, která reagují i na dotyk tváře, na hlasitou zvukovou indikaci a občas pomalejší párování přes Bluetooth. Nejde o zásadní vady, ale o detaily, které Nothing táhne už z minulých generací. Co říkají uživatelé Sluchátka mají na Alze hodnocení 4,8 z 5 z 32 hodnocení, doporučuje je 94 % zákazníků a reklamovanost je nízká (2,07 %). Recenze jsou ale upřímně smíšené a stojí za přečtení. Nejčastěji lidé chválí kvalitu zpracování, krásné pouzdro, povedenou aplikaci s EQ a celkově ucelený zážitek. Několik uživatelů shrnuje, že v žádné jednotlivé vlastnosti Ear (3) nevedou, ale jako vyvážený celek se za tuhle cenu těžko hledá lepší. Kritika je konkrétní a je fér ji uvést. Nejvíc rozporů budí aktivní potlačení hluku: zatímco jeden uživatel píše, že v metru zůstane jen šum na pozadí, jiný tvrdí, že ANC v MHD prakticky nefunguje. Hodně tu záleží na těsnění špuntů, ale počítejte s tím, že ANC není hlavní silná stránka. Opakovaně také zaznívá přebasované ladění a od několika fanoušků značky i to, že poměr cena/výkon je horší než u předchozí generace. Kdo řeší hlavně potlačení hluku, najde za podobné peníze lepší, kdo chce styl a laditelný zvuk, bude spokojený. CHCI STYLOVÁ SLUCHÁTKA Kdy to smysl nedává Pokud je pro vás prioritou co nejsilnější ANC do letadel a MHD, podívejte se radši po sluchátkách zaměřených na potlačení hluku, tady jde o slabší, nekonzistentní stránku. Stejně tak pokud chcete nejlepší poměr cena/výkon od Nothing, zvažte levnější Nothing Ear (a) za 1 990 Kč, které řada uživatelů označuje za hodnotnější koupi. A jestli vám vadí přebasovaný zvuk a nechcete řešit ekvalizér, počítejte s tím, že bez úpravy v aplikaci vám basy můžou přijít přehnané. Pro toho, kdo jde po designu, zpracování a laditelném zvuku s LDAC, ale zůstává tahle cena atraktivní. Verdikt: pro koho se to vyplatí Nothing Ear (3) jsou stylová a dobře zpracovaná sluchátka s laditelným zvukem, která za 3 299 Kč místo 3 799 Kč nabízejí LDAC, povedenou aplikaci, hliníkové pouzdro se Super Mic a odolnost IP54, a to za nejnižší cenu na Alze (oproti uvedení za 4 499 Kč ušetříte 1 200 Kč). Nejsou ale bez kompromisů: ANC je rozporuplné a základní ladění přebasované. Pokud vás láká hlavně vzhled, zpracování a možnost si zvuk vyladit přes EQ, je současná cena dobrá příležitost. Kdo jde primárně po potlačení hluku nebo nejlepší hodnotě za peníze, měl by zvážit i alternativy. OBJEDNAT SLUCHÁTKA NOTHING Je pro vás u sluchátek důležitější účinné potlačení hluku, nebo styl a možnost si zvuk vyladit podle sebe? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Nothing Sleva sluchátka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. 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