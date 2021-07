Kromě telefonu Nokia XR20 představila firma HMD Global také model Nokia C30, který zaujme velmi nízkou cenou a velkou baterií. Běží na něm odlehčený systém Android 11 Go. Co se týče ostatních specifikací, jde opravdu o nízkou třídu. Ostatně telefony Nokia řady C jsou základními telefony. Pojďme si jej představit.

Nokia C30 nabízí opravdu velký displej

Nokia C30 disponuje 6,82″ LCD displejem s HD+ rozlišením, který narušuje kapkovitý výřez s 5MPx selfie kamerkou. Na zadní straně se pak nachází 13MPx hlavní snímač a 2MPx hloubkový. Kromě toho se zde nachází také čtečka otisků prstů. Pod kapotou pak tiká osmijádrový čipset Unisoc SC9863A a k dispozici budou varianty 2/32 GB, 3/32 GB a 3/64 GB. Jak již bylo řečeno, systémem je zde Android 11 Go, který je určen pro levnější telefony.

Telefon podporuje LTE a zároveň také 10W nabíjení, což je ale na 6 000mAh baterii poměrně málo. Potěší přítomnost audio jacku a také dvouleté bezpečnostní aktualizace. Telefon se bude prodávat za cenu 99 EUR (asi 2500 korun) v případě základní varianty.

Stačil by vám takový telefon?

Zdroj: Nokia