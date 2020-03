HMD oznámilo, že šest Nokia mobilů dostane Android 10 později

Plány s aktualizacemi prostě někdy nevycházejí. Své by o tom mohla aktuálně vyprávět třeba firma Xiaomi, která nejprve sklidila kritiku za pomalý update některých telefonů a následně způsobila obrovský problém skrze nevychytané instalační balíčky. Možná i tomu se hodlá vyhnout společnost HMD Global, která zaštiťuje telefony Nokia. Před pár hodinami oznámila, že je nucena posunout termíny aktualizací u několika přístrojů. Na vině je mimo jiné prý i rozšiřující se epidemie (nyní už vlastně pandemie) koronaviru. Běžně je HMD chváleno za to, jak pečlivě a hlavně dlouho se o aktualizace mobilů stará. Teď ovšem musí přibrzdit. Jak se tedy změnil update plán na Android 10 u telefonů Nokia pro první polovinu roku 2020?

Během prvního kvartálu (tedy do konce března) měly dostat poslední Android přístroje Nokia 2.2, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 5.1, Nokia 1 Plus a Nokia 8 Sirocco. Kromě prvního jmenovaného teď byly ale všechny ostatní mobily zařazeny na seznam, který přijde na řadu až v kvartálu druhém. Tyto Nokia telefony tak mohou dostat update na Android 10 kdykoli od dubna do června 2020. Pokud se tedy situace zase nezmění. V seznamu pro druhý kvartál se také objevili tři nováčci, kteří doposud termín neměli. Jde o telefony Nokia 7.2, Nokia 6.2 a Nokia 2.3.

Máte jeden z uvedených Nokia telefonů? A čekáte na Android 10?

Zdroj: acentral