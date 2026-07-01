Hodinky Niceboy Pixel 5 Pro teď stojí jen 1 299 Kč! Mají GPS a můžete s nimi zaplatit Hlavní stránka Zprávičky Niceboy Pixel 5 Pro jsou chytré hodinky s 1,43" AMOLED displejem, vestavěnou GPS, NFC platbami a 130 sportovními režimy Cena spadla na od 1 299 Kč místo uváděcích 1 999 Kč z dubna (rozdíl 700 Kč, tedy −35 %) Jde podle dostupných dat o dosud nejnižší cenu tohoto modelu, na kterou od uvedení klesl Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Hledáte velmi dostupné, ale přesto dobře vybavené chytré hodinky? Tyhle mají AMOLED displej a vlastní GPS, navíc s nimi i zaplatíte. Niceboy Pixel 5 Pro klesly na cenu od 1 299 Kč z původních 1 999 Kč. CHCI HODINKY V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levné hodinky s velkým AMOLED displejem, GPS bez telefonu a platbami na zápěstí.⚠️ Zvažte, že hodinky běží na uzavřeném systému Niceboy (ne Wear OS) a že platby fungují přes aplikaci Niceboy Pay, takže si předem ověřte podporu své banky.💡 Za cenu od 1 299 Kč jde o hodně muziky za málo peněz, hlavně kvůli kombinaci AMOLED, GPS a NFC v této cenové třídě. Proč jsou tyhle hodinky zajímavé Tyhle hodinky Niceboy cílí na lidi, kteří chtějí slušně vybavené chytré hodinky za cenu okolo tisícovky a nepotřebují prémiovou značku. Za cenu od 1 299 Kč dostanete kombinaci, která v téhle třídě není samozřejmá: velký 1,43″ AMOLED displej s rozlišením 466 × 466 px, který je čitelný i na přímém slunci, k tomu vestavěnou GPS a NFC platby. Přidejte odolnost IP68 proti prachu a vodě a Always-On režim a máte hodinky na každý den i na sport. Klíčové parametry a praktické použití Hlavní tahák je GPS přímo v hodinkách, takže na běh nebo procházku nemusíte brát telefon a hodinky vám samy zaznamenají trasu, tempo i vzdálenost. Sport pokrývá 130 sportovních režimů včetně tepových zón a přes den hodinky sledují kroky, kalorie, tep, okysličení krve i fáze spánku. Zdravotní data pak přehledně shromažďuje bezplatná aplikace Niceboy Active. Berte ale tyhle metriky jako orientační přehled o trendech, ne jako lékařsky přesné měření, což platí pro celou tuhle cenovou kategorii. Druhou praktickou funkcí jsou platby na zápěstí. Fungují přes aplikaci Niceboy Pay, a pokud vaši banku nepodporuje přímo, jde je zprovoznit přes službu Curve. Je to o krok složitější než Google Pay v telefonu, takže se vyplatí podporu své karty ověřit dřív, než hodinky koupíte kvůli placení. Kromě toho na hodinkách vyřídíte hovory, přečtete notifikace a přepnete skladbu, takže telefon necháte v kapse častěji, než čekáte. KOUPIT HODINKY NICEBOY Na co si dát pozor Nejdůležitější věc před koupí: hodinky běží na vlastním systému Niceboy, ne na Google Wear OS. Nenainstalujete si tedy aplikace třetích stran, nemáte přístup k obchodu s aplikacemi a jste odkázáni na to, co nabízí ekosystém Niceboy. Pro běžné použití (zdraví, sport, notifikace, platby) to stačí, ale kdo čeká plnohodnotný chytrý systém jako u dražších hodinek, bude zklamaný. Stejně tak platby přes Niceboy Pay a Curve jsou závislost navíc, kterou je fér mít na paměti. Vzhledem k tomu, že jde o čerstvě uvedený model bez zavedené základny recenzí, chybí zatím dlouhodobé zkušenosti uživatelů. Nedá se tak spolehlivě posoudit reálná výdrž baterie ani přesnost GPS v praxi, u hodinek této třídy bývá GPS i tepová metrika citlivější na podmínky než u prémiových modelů. Doporučuji proto brát marketingové označení „prémiovky“ s rezervou: na svou cenu jsou výborně vybavené, ale konkurují spíš dostupným hodinkám než skutečné vyšší třídě. CHCI HODINKY S GPS A NFC Kdy to smysl nedává a verdikt Pokud chcete plnohodnotný chytrý systém s aplikacemi třetích stran, Google Pay nebo hlubokou integraci s Androidem, sáhněte po hodinkách s Wear OS, ty ale začínají o dost výš. Stejně tak pokud potřebujete lékařsky přesné zdravotní měření, tohle není ta správná kategorie. Pro všechny ostatní platí, že za cenu od 1 299 Kč dostanete velký AMOLED, GPS bez telefonu, platby na zápěstí i slušnou sadu sportovních a zdravotních funkcí. Jako dostupné hodinky na každý den a sport je to za tuhle cenu rozumná koupě, jen s vědomím, že jde o uzavřený ekosystém Niceboy. OBJEDNAT HODINKY NICEBOY Vybíráte hodinky hlavně kvůli sportu a GPS, nebo je pro vás důležitější placení a notifikace? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytré hodinky niceboy Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025