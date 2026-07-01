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Hodinky Niceboy Pixel 5 Pro teď stojí jen 1 299 Kč! Mají GPS a můžete s nimi zaplatit

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
1.7.2026 18:00
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niceboy pixel 5 pro na modrem pozadi

Hledáte velmi dostupné, ale přesto dobře vybavené chytré hodinky? Tyhle mají AMOLED displej a vlastní GPS, navíc s nimi i zaplatíte. Niceboy Pixel 5 Pro klesly na cenu od 1 299 Kč z původních 1 999 Kč.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete levné hodinky s velkým AMOLED displejem, GPS bez telefonu a platbami na zápěstí.
⚠️ Zvažte, že hodinky běží na uzavřeném systému Niceboy (ne Wear OS) a že platby fungují přes aplikaci Niceboy Pay, takže si předem ověřte podporu své banky.
💡 Za cenu od 1 299 Kč jde o hodně muziky za málo peněz, hlavně kvůli kombinaci AMOLED, GPS a NFC v této cenové třídě.

Proč jsou tyhle hodinky zajímavé

Tyhle hodinky Niceboy cílí na lidi, kteří chtějí slušně vybavené chytré hodinky za cenu okolo tisícovky a nepotřebují prémiovou značku. Za cenu od 1 299 Kč dostanete kombinaci, která v téhle třídě není samozřejmá: velký 1,43″ AMOLED displej s rozlišením 466 × 466 px, který je čitelný i na přímém slunci, k tomu vestavěnou GPS a NFC platby. Přidejte odolnost IP68 proti prachu a vodě a Always-On režim a máte hodinky na každý den i na sport.

Klíčové parametry a praktické použití

Hlavní tahák je GPS přímo v hodinkách, takže na běh nebo procházku nemusíte brát telefon a hodinky vám samy zaznamenají trasu, tempo i vzdálenost. Sport pokrývá 130 sportovních režimů včetně tepových zón a přes den hodinky sledují kroky, kalorie, tep, okysličení krve i fáze spánku. Zdravotní data pak přehledně shromažďuje bezplatná aplikace Niceboy Active. Berte ale tyhle metriky jako orientační přehled o trendech, ne jako lékařsky přesné měření, což platí pro celou tuhle cenovou kategorii.

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Druhou praktickou funkcí jsou platby na zápěstí. Fungují přes aplikaci Niceboy Pay, a pokud vaši banku nepodporuje přímo, jde je zprovoznit přes službu Curve. Je to o krok složitější než Google Pay v telefonu, takže se vyplatí podporu své karty ověřit dřív, než hodinky koupíte kvůli placení. Kromě toho na hodinkách vyřídíte hovory, přečtete notifikace a přepnete skladbu, takže telefon necháte v kapse častěji, než čekáte.

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Na co si dát pozor

Nejdůležitější věc před koupí: hodinky běží na vlastním systému Niceboy, ne na Google Wear OS. Nenainstalujete si tedy aplikace třetích stran, nemáte přístup k obchodu s aplikacemi a jste odkázáni na to, co nabízí ekosystém Niceboy. Pro běžné použití (zdraví, sport, notifikace, platby) to stačí, ale kdo čeká plnohodnotný chytrý systém jako u dražších hodinek, bude zklamaný. Stejně tak platby přes Niceboy Pay a Curve jsou závislost navíc, kterou je fér mít na paměti.

Vzhledem k tomu, že jde o čerstvě uvedený model bez zavedené základny recenzí, chybí zatím dlouhodobé zkušenosti uživatelů. Nedá se tak spolehlivě posoudit reálná výdrž baterie ani přesnost GPS v praxi, u hodinek této třídy bývá GPS i tepová metrika citlivější na podmínky než u prémiových modelů. Doporučuji proto brát marketingové označení „prémiovky“ s rezervou: na svou cenu jsou výborně vybavené, ale konkurují spíš dostupným hodinkám než skutečné vyšší třídě.

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Kdy to smysl nedává a verdikt

Pokud chcete plnohodnotný chytrý systém s aplikacemi třetích stran, Google Pay nebo hlubokou integraci s Androidem, sáhněte po hodinkách s Wear OS, ty ale začínají o dost výš. Stejně tak pokud potřebujete lékařsky přesné zdravotní měření, tohle není ta správná kategorie. Pro všechny ostatní platí, že za cenu od 1 299 Kč dostanete velký AMOLED, GPS bez telefonu, platby na zápěstí i slušnou sadu sportovních a zdravotních funkcí. Jako dostupné hodinky na každý den a sport je to za tuhle cenu rozumná koupě, jen s vědomím, že jde o uzavřený ekosystém Niceboy.

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Vybíráte hodinky hlavně kvůli sportu a GPS, nebo je pro vás důležitější placení a notifikace?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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