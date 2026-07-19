Stála 999 Kč, teď vyjde na 399 Kč. Herní myš Niceboy je lehká a má i nenápadné RGB Hlavní stránka Zprávičky Niceboy MW400 je bezdrátová herní myš se spínači Huano, hmotností 75 gramů a třemi způsoby připojení Stojí 399 Kč místo běžných 999 Kč, v poslední akci se prodávala za 649 Kč Dostává se tím pod hranici, kde herní myši s Bluetooth i 2,4GHz donglem obvykle začínají Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Bezdrátové herní myši se zvládnutými spínači a nízkou hmotností se v téhle cenové hladině neobjevují často. Niceboy MW400 teď stojí 399 Kč místo běžných 999 Kč, tedy méně než v poslední akci za 649 Kč. Aktuální cenu a skladovost si ověříte v detailu produktu. CHCI HERNÍ MYŠ V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete lehkou bezdrátovou myš na hraní i na notebook a nechcete za ni dávat přes tisícovku.⚠️ Zvažte, že myš je určená pro praváky, software na makra běží jen na Windows a výrobce neuvádí typ senzoru ani odezvu.💡 Za 399 Kč dostanete Huano spínače, tři způsoby připojení a 75 gramů, což je kombinace, kterou v této hladině obvykle nenajdete. Proč je tahle myš zajímavá Levné bezdrátové myši obvykle šetří na dvou věcech: na spínačích a na hmotnosti. Niceboy MW400 ani na jednom nešetří. Uvnitř jsou spínače Huano s deklarovanou životností 50 milionů kliknutí, tedy komponenta, kterou používají i výrazně dražší herní myši, a celé tělo váží pouhých 75 gramů. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Myš zvládá tři způsoby připojení: Bluetooth 5.3, 2,4GHz dongle a kabel přes USB-C. Dongle je pro hraní stabilnější volba, Bluetooth zase ušetří USB port na notebooku. Senzor nabízí citlivost až 10 000 DPI s možností přepínání, což na hraní bohatě stačí, i když jde v dnešní kategorii herních myší spíš o střízlivé číslo. Výdrž výrobce uvádí až 40 hodin na jedno nabití při kapacitě baterie 650 mAh, počítejte ale s tím, že tohle číslo platí s vypnutým podsvícením. K dispozici je sedm tlačítek, z toho šest programovatelných, a osm režimů RGB podsvícení. KOUPIT MYŠ V AKCI Makra a přemapování tlačítek nastavíte přes software ORYX od Niceboy. Vytvoříte si v něm vlastní zkratky, přepínání DPI i profily pro konkrétní hry. Bez něj myš funguje v režimu Plug & Play, jen zůstanete u výchozího rozložení tlačítek. Praktická stránka: rozměry, nabíjení, balení Tělo měří 4 × 6,4 × 12,5 cm, takže jde o standardně velkou myš, nikoliv o kompaktní kousek do batohu. Nabíjí se přes USB-C a hrát můžete i během nabíjení, myš se v tu chvíli chová jako drátová. Alza u produktu výslovně uvádí, že napájecí adaptér v balení není, což u myši nikoho nepřekvapí, ale zkontrolujte si obsah krabice: v seznamu figuruje myš, manuál a USB dongle. Nabíjecí kabel USB-C tedy raději mějte po ruce vlastní. Na co si dát pozor Tři věci, které v popisu nenajdete. Výrobce neuvádí typ senzoru ani odezvu bezdrátového připojení, což jsou u herní myši údaje, podle kterých se hráči obvykle rozhodují. Kdo řeší kompetitivní střílečky na vysoké úrovni, tady nemá o co se opřít. Druhá věc: software ORYX je uvedený jako kompatibilní s Windows 10 a 11, takže na Linuxu ani na Macu s makry nepočítejte. A třetí: tvar je navržený pro praváky, leváci mají smůlu. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Hráčům, kteří berou stříleèky soutěžně a řeší polling rate i konkrétní model senzoru, tahle myš neposkytne jistotu, kterou hledají. Chybí i data k odezvě, takže na výběr podle čísel se tady spolehnout nedá. Nedává smysl ani pro leváky nebo pro člověka, který myš používá výhradně na Macu, protože bez ORYXu přijdete o programovatelná tlačítka. A pokud vám vadí svítící periferie na stole, osm režimů RGB podsvícení berte spíš jako věc, kterou budete vypínat. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 399 Kč je Niceboy MW400 rozumná volba pro hráče, který chce lehkou bezdrátovou myš s poctivými spínači a nechce řešit tabulky se senzory. Kombinace 75 gramů, Huano spínačů a tří způsobů připojení v téhle hladině nebývá standard, a když si uvědomíte, že v poslední akci stála 649 Kč a běžně jde o myš za 999 Kč, na lepší okamžik se čekat nevyplatí. Kdo hraje soutěžně nebo je levák, ať hledá jinde. CHCI HERNÍ MYŠ ZA 399 KČ Hrajete radši s bezdrátovou myší, nebo kabelu stále věříte víc? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce hraní her myš niceboy PŘÍSLUŠENSTVÍ Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024