Stála 999 Kč, teď vyjde na 399 Kč. Herní myš Niceboy je lehká a má i nenápadné RGB

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
19.7.2026 18:00
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Niceboy MW400 na cervenem pozadi
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Bezdrátové herní myši se zvládnutými spínači a nízkou hmotností se v téhle cenové hladině neobjevují často. Niceboy MW400 teď stojí 399 Kč místo běžných 999 Kč, tedy méně než v poslední akci za 649 Kč. Aktuální cenu a skladovost si ověříte v detailu produktu.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete lehkou bezdrátovou myš na hraní i na notebook a nechcete za ni dávat přes tisícovku.
⚠️ Zvažte, že myš je určená pro praváky, software na makra běží jen na Windows a výrobce neuvádí typ senzoru ani odezvu.
💡 Za 399 Kč dostanete Huano spínače, tři způsoby připojení a 75 gramů, což je kombinace, kterou v této hladině obvykle nenajdete.

Proč je tahle myš zajímavá

Levné bezdrátové myši obvykle šetří na dvou věcech: na spínačích a na hmotnosti. Niceboy MW400 ani na jednom nešetří. Uvnitř jsou spínače Huano s deklarovanou životností 50 milionů kliknutí, tedy komponenta, kterou používají i výrazně dražší herní myši, a celé tělo váží pouhých 75 gramů.

Niceboy MW400 render

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Myš zvládá tři způsoby připojení: Bluetooth 5.3, 2,4GHz dongle a kabel přes USB-C. Dongle je pro hraní stabilnější volba, Bluetooth zase ušetří USB port na notebooku. Senzor nabízí citlivost až 10 000 DPI s možností přepínání, což na hraní bohatě stačí, i když jde v dnešní kategorii herních myší spíš o střízlivé číslo. Výdrž výrobce uvádí až 40 hodin na jedno nabití při kapacitě baterie 650 mAh, počítejte ale s tím, že tohle číslo platí s vypnutým podsvícením. K dispozici je sedm tlačítek, z toho šest programovatelných, a osm režimů RGB podsvícení.

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Makra a přemapování tlačítek nastavíte přes software ORYX od Niceboy. Vytvoříte si v něm vlastní zkratky, přepínání DPI i profily pro konkrétní hry. Bez něj myš funguje v režimu Plug & Play, jen zůstanete u výchozího rozložení tlačítek.

Praktická stránka: rozměry, nabíjení, balení

Tělo měří 4 × 6,4 × 12,5 cm, takže jde o standardně velkou myš, nikoliv o kompaktní kousek do batohu. Nabíjí se přes USB-C a hrát můžete i během nabíjení, myš se v tu chvíli chová jako drátová. Alza u produktu výslovně uvádí, že napájecí adaptér v balení není, což u myši nikoho nepřekvapí, ale zkontrolujte si obsah krabice: v seznamu figuruje myš, manuál a USB dongle. Nabíjecí kabel USB-C tedy raději mějte po ruce vlastní.

Na co si dát pozor

Tři věci, které v popisu nenajdete. Výrobce neuvádí typ senzoru ani odezvu bezdrátového připojení, což jsou u herní myši údaje, podle kterých se hráči obvykle rozhodují. Kdo řeší kompetitivní střílečky na vysoké úrovni, tady nemá o co se opřít. Druhá věc: software ORYX je uvedený jako kompatibilní s Windows 10 a 11, takže na Linuxu ani na Macu s makry nepočítejte. A třetí: tvar je navržený pro praváky, leváci mají smůlu.

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Kdy to smysl nedává

Hráčům, kteří berou stříleèky soutěžně a řeší polling rate i konkrétní model senzoru, tahle myš neposkytne jistotu, kterou hledají. Chybí i data k odezvě, takže na výběr podle čísel se tady spolehnout nedá. Nedává smysl ani pro leváky nebo pro člověka, který myš používá výhradně na Macu, protože bez ORYXu přijdete o programovatelná tlačítka. A pokud vám vadí svítící periferie na stole, osm režimů RGB podsvícení berte spíš jako věc, kterou budete vypínat.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 399 Kč je Niceboy MW400 rozumná volba pro hráče, který chce lehkou bezdrátovou myš s poctivými spínači a nechce řešit tabulky se senzory. Kombinace 75 gramů, Huano spínačů a tří způsobů připojení v téhle hladině nebývá standard, a když si uvědomíte, že v poslední akci stála 649 Kč a běžně jde o myš za 999 Kč, na lepší okamžik se čekat nevyplatí. Kdo hraje soutěžně nebo je levák, ať hledá jinde.

CHCI HERNÍ MYŠ ZA 399 KČ

Hrajete radši s bezdrátovou myší, nebo kabelu stále věříte víc?

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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