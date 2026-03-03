Autokamera se 4K a detekcí radarů ve fajn akci: Populární model Navitel zlevnil Hlavní stránka Zprávičky NAVITEL R99 4K je autokamera se snímačem Sony IMX415, která nahrává v rozlišení 4K při 30 FPS Aktuálně stojí 2 792 Kč místo 3 490 Kč (sleva téměř 700 Kč) Při uvedení na trh v roce 2024 stála 3 990 Kč – nyní je o 30 % levnější Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Kvalitní autokamera už dávno není luxus, ale praktická nutnost. NAVITEL R99 4K teď koupíte za 2 792 Kč místo původních téměř 4 tisíc. V této cenové kategorii nabízí kombinaci 4K rozlišení, GPS modulu s detekcí radarů a Wi-Fi připojení, což u konkurence často znamená výrazně vyšší cenovku. Pokud vás zajímá aktuální dostupnost nebo přesná cena, ověřte si ji přímo na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte autokameru s 4K rozlišením, GPS a detekcí radarů za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte bezproblémovou mobilní aplikaci nebo potřebujete parkovací režim bez dokupování příslušenství.💡 Za 2 792 Kč dostáváte snímač Sony, 4K záznam a GPS modul – to je v této cenové hladině nadstandard. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle autokamera zajímavá NAVITEL R99 4K cílí na řidiče, kteří chtějí spolehlivý záznam jízdy v nejvyšším rozlišení a zároveň ocení upozornění na radary. Snímač Sony IMX415 patří mezi kvalitnější v této cenové kategorii – uživatelé v recenzích opakovaně chválí ostrost obrazu a čitelnost SPZ i za horších světelných podmínek. Sedmivrstvá skleněná optika s infračerveným filtrem pomáhá i při nočním nahrávání. Kamera umí nahrávat ve třech režimech: 4K při 30 FPS pro maximální detail, 2K při 60 FPS pro plynulejší obraz, nebo Full HD při 120 FPS pro zachycení rychle se pohybujících objektů. Záběrový úhel 140° pokryje celou šířku silnice včetně krajnic. GPS modul a detekce radarů Integrovaný GPS modul zaznamenává do videa rychlost a polohu vozidla – užitečné jak pro vlastní přehled, tak jako důkaz při případné nehodě. Kamera navíc funguje jako GPS informátor: upozorní vás na blížící se radary (pouze pevné, nikoliv mobilní), úseková měření a další nebezpečná místa. Na displeji uvidíte typ omezení a vzdálenost k němu. Je ale férové zmínit, že databáze radarů není stoprocentní. Několik uživatelů v recenzích uvádí, že oproti Waze kamera hlásí zhruba 60 % radarů a v zahraničí (Rakousko, Maďarsko) upozornění prakticky nefunguje. Na hlavních českých tazích je to lepší, ale jako jediný zdroj varování bych na to nespoléhal. KOUPIT NAVITEL R99 4K V AKCI Praktická stránka: displej, napájení, montáž Kamera má 3,18″ dotykový IPS displej, přes který se snadno ovládá a nastavuje. Displej lze nastavit na automatické vypínání, aby nerušil při jízdě – jen dotykově klepnete a zamknete aktuální záznam. Kompaktní rozměry umožňují kameru schovat za zpětné zrcátko, takže nepřekáží ve výhledu. Napájení řeší superkondenzátor místo klasické baterie – lépe snáší extrémní teploty za čelním sklem (ať už letní vedra nebo zimní mrazy). V balení najdete 3m napájecí kabel s USB-C a nabíječku do zapalovače s extra USB-C portem pro nabíjení telefonu. Pozor ale: pokud máte v autě přímo USB-C zásuvku, budete potřebovat redukci na USB-A – přímý USB-C na USB-C kabel s kamerou nefunguje, což několik uživatelů zaskočilo. Držák se lepí na sklo pomocí 3M pásky přes elektrostatickou fólii. Drží pevně, ale pozor – úhel kamery nastavíte jen nahoru/dolů, do stran se nehýbe. Jakmile pásku nalepíte, s pozicí už moc nepohnete. Co říkají uživatelé Na Alze má kamera hodnocení 4,5 z 5 (109 hodnocení) a 93 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se přes 2000 kusů s reklamovaností jen 1,08 %. Nejčastěji chválí kvalitu obrazu (ve dne i v noci), jednoduché ovládání, kompaktní rozměry a poměr cena/výkon. Několik recenzí vyzdvihuje, že kamera „dělá přesně to, co má“ bez zbytečných komplikací. Kritické hlasy se soustředí hlavně na mobilní aplikaci NAVITEL DVR Center. Uživatelé ji popisují jako pomalou, zastarale vypadající a občas nefunkční – spojení s kamerou přes Wi-Fi zlobí a stahování videí je extrémně pomalé (minutové video se stahuje i několik minut). Praktičtější je často vyndat SD kartu a přenést data přes počítač. Dále někteří zmiňují, že se kamera při provozu výrazně zahřívá – výrobce to považuje za normální díky superkondenzátoru, ale v létě za čelním sklem to může znepokojovat. Kdy tahle kamera smysl nedává Pokud očekáváte plně funkční parkovací režim rovnou z krabice, budete zklamaní. Kamera ho sice podporuje, ale vyžaduje dokoupení NAVITEL SMART BOX MAX pro stálé napájení – bez něj parkovací režim nefunguje. Stejně tak pokud plánujete často stahovat videa do telefonu, počítejte s tím, že přes Wi-Fi je to frustrující zkušenost. A pokud máte auto s vyhřívaným/pokovovaným čelním sklem (typicky novější Škody), GPS signál může mít problémy – držák s anténou je potřeba umístit mimo pokovovanou část, což omezuje možnosti schování kamery za zrcátko. PODÍVAT SE NA SLEVU Verdikt: pro koho se to vyplatí NAVITEL R99 4K za 2 792 Kč je solidní volba pro ty, kdo chtějí kvalitní 4K záznam jízdy se snímačem Sony a GPS modulem za rozumnou cenu. Kamera dělá to hlavní – nahrává ostré video, upozorňuje na radary a spolehlivě funguje. Slabší aplikace a pomalé Wi-Fi jsou kompromis, který ale většina uživatelů akceptuje. Pokud hledáte autokameru bez velkých ambicí na „chytré“ funkce, tahle sleva je zajímavá příležitost. CHCI VYUŽÍT SLEVU NA NAVITEL R99 4K Používáte autokameru pravidelně, nebo ji máte spíš „pro jistotu“? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce palubní kamera Sleva