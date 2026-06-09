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Češi si jí oblíbili! Autokamera NAVITEL R99 4K je zase v akci, má skvělý obraz a detekuje radary

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
9.6.2026 16:00
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navitel jpg

Chcete kvalitní 4K záznam z cest pro případ nehody? Navitel R99 4K teď s kódem ALZADNY20 stojí 2 792 Kč místo 3 490 Kč. Obraz patří k tomu nejlepšímu v této hladině – ale je férové projít si i věci, které vám ušetří mrzení.

CHCI KAMERU ZA 2 792 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete ostrý 4K záznam ve dne i v noci v nenápadném těle a budete videa stahovat přes SD kartu.
⚠️ Zvažte, že přenos přes Wi-Fi je pomalý, kamera se zahřívá, hlášení radarů není spolehlivé a napájí se jen přes USB-A.
💡 Za 2 792 Kč s kódem ALZADNY20 dostanete navíc roční licenci navigace Navitel; paměťová karta ale není součástí balení.

Obraz a design

Naprosto nejčastější chvála míří na kvalitu obrazu – díky snímači Sony IMX415 je 4K záznam ostrý a čitelný ve dne i v noci, což oceňují desítky recenzí. Druhý velký plus je kompaktní, úzké tělo, které se schová za zrcátko a neruší výhled. K tomu jednoduché dotykové ovládání v češtině, pevný 3M držák, přesná GPS a superkondenzátor místo baterie (odolnější vůči horku v autě). Podporuje karty až 256 GB, nahrávání ve smyčce a jako bonus dostanete roční licenci navigace Navitel.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY20

Co vědět před koupí

Pár věcí se v recenzích opakuje natolik, že je dobré je znát předem. Nejčastější výtka: přenos videí do telefonu přes Wi-Fi je hodně pomalý a aplikace působí zastarale – na stahování proto raději vyndávejte SD kartu a aplikaci berte hlavně na nastavení a rychlý náhled. Důležitá praktická věc: ačkoliv má kamera konektor USB-C, běžný USB-C ↔ USB-C kabel ji často nenapájí, musíte použít přiloženou USB-A nabíječku nebo redukci. Kamera se také poměrně zahřívá (superkondenzátor je na to stavěný, ojediněle se ale objevila porucha) a hlášení radarů není stoprocentní (občas mine část měření a pípání je dost otravné). Drobnosti: držák se naklápí jen nahoru/dolů a po nalepení se těžko přemísťuje, a paměťová karta není v balení – bez ní se kamera ani nespustí.

Pokud chcete špičkový 4K obraz za rozumnou cenu a videa budete stahovat přes kartu, je to skvělá volba. Kdo spoléhá hlavně na rychlý přenos přes appku nebo přesné hlášení radarů, ať mírní očekávání.

CHCI UŠETŘIT 698 KČ

Vadilo by vám stahování přes kartu, nebo čekáte rychlý přenos do telefonu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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