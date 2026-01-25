TOPlist

Druhá nejprodávanější kamera do auta v Česku zlevnila! NAVITEL R99 4K přesvědčí nejen obrazem

  • NAVITEL R99 4K je autokamera se Sony snímačem a 4K rozlišením při 30 fps
  • Má GPS s databází radarů, Wi-Fi pro přenos videí a superkondenzátor místo baterie
  • Pro členy AlzaPlus+ stojí 3 141 Kč místo běžných 3 490 Kč

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
25.1.2026 12:00
Ikona komentáře 0
navitel jpg

Autokamera je dnes spíš nutnost než luxus – při nehodě může záznam rozhodnout o vině. NAVITEL R99 4K nabízí 4K rozlišení, GPS s detekcí radarů a přenos videí do telefonu přes Wi-Fi. V Česku jde o vůbec druhý nejprodávanější model.

4K obraz a 140° záběr

Kamera používá Sony IMX415 snímač s 140° úhlem záběru. Ve 4K natáčí při 30 fps, ve 2K při 60 fps a ve Full HD až při 120 fps pro maximálně plynulý obraz. Uživatelé chválí kvalitu záznamu ve dne i v noci – sedmivrstvá skleněná čočka s IR vrstvou pomáhá za šera.

KOUPIT NA ALZE

GPS modul zaznamenává rychlost a polohu, plus upozorňuje na radary a úseková měření. Databáze ale není kompletní – podle recenzí zachytí asi 60 % radarů oproti Waze. Superkondenzátor místo baterie znamená odolnost vůči extrémním teplotám – v létě se nemusíte bát, že kamera vypoví službu.

KOUPIT NA ALZE

Wi-Fi ano, ale pomalu

Přenos videí do telefonu přes Wi-Fi zní skvěle – nemusíte vyndávat kartu. V praxi je to ale bolestně pomalé. Minuta videa se stahuje klidně deset minut, delší cesty do mobilu reálně nedostanete. Aplikace funguje, ale působí zastarale. Po zapnutí Wi-Fi navíc přestane fungovat dotykové ovládání – vypnout ji jde jen bočním tlačítkem.

Na Alze má kamera 4,6 z 5 od 102 zákazníků, 94 % ji doporučuje. Chválí kvalitu obrazu, kompaktní design a jednoduchou instalaci. Kritika míří hlavně na pomalou Wi-Fi a neúplnou databázi radarů.

NAVITEL R99 4K běžně stojí 3 490 Kč, členové AlzaPlus+ ji pořídí za 3 141 Kč. Za 4K kameru se Sony snímačem a GPS je to férová cena – jen na rychlý přenos videí do mobilu nespoléhejte.

Používáte v autě kameru, nebo se bez ní obejdete?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025