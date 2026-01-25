Druhá nejprodávanější kamera do auta v Česku zlevnila! NAVITEL R99 4K přesvědčí nejen obrazem Hlavní stránka Zprávičky NAVITEL R99 4K je autokamera se Sony snímačem a 4K rozlišením při 30 fps Má GPS s databází radarů, Wi-Fi pro přenos videí a superkondenzátor místo baterie Pro členy AlzaPlus+ stojí 3 141 Kč místo běžných 3 490 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Autokamera je dnes spíš nutnost než luxus – při nehodě může záznam rozhodnout o vině. NAVITEL R99 4K nabízí 4K rozlišení, GPS s detekcí radarů a přenos videí do telefonu přes Wi-Fi. V Česku jde o vůbec druhý nejprodávanější model. 4K obraz a 140° záběr Kamera používá Sony IMX415 snímač s 140° úhlem záběru. Ve 4K natáčí při 30 fps, ve 2K při 60 fps a ve Full HD až při 120 fps pro maximálně plynulý obraz. Uživatelé chválí kvalitu záznamu ve dne i v noci – sedmivrstvá skleněná čočka s IR vrstvou pomáhá za šera. KOUPIT NA ALZE GPS modul zaznamenává rychlost a polohu, plus upozorňuje na radary a úseková měření. Databáze ale není kompletní – podle recenzí zachytí asi 60 % radarů oproti Waze. Superkondenzátor místo baterie znamená odolnost vůči extrémním teplotám – v létě se nemusíte bát, že kamera vypoví službu. KOUPIT NA ALZE Wi-Fi ano, ale pomalu Přenos videí do telefonu přes Wi-Fi zní skvěle – nemusíte vyndávat kartu. V praxi je to ale bolestně pomalé. Minuta videa se stahuje klidně deset minut, delší cesty do mobilu reálně nedostanete. Aplikace funguje, ale působí zastarale. Po zapnutí Wi-Fi navíc přestane fungovat dotykové ovládání – vypnout ji jde jen bočním tlačítkem. Na Alze má kamera 4,6 z 5 od 102 zákazníků, 94 % ji doporučuje. Chválí kvalitu obrazu, kompaktní design a jednoduchou instalaci. Kritika míří hlavně na pomalou Wi-Fi a neúplnou databázi radarů. NAVITEL R99 4K běžně stojí 3 490 Kč, členové AlzaPlus+ ji pořídí za 3 141 Kč. Za 4K kameru se Sony snímačem a GPS je to férová cena – jen na rychlý přenos videí do mobilu nespoléhejte. Používáte v autě kameru, nebo se bez ní obejdete? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza kamera do auta slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025