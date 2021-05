Mladou dívku prý zabil při koupání nabíjený telefon. Jak je to možné?

Dvaadvacetiletá švýcarská dívka vlezla do vany a pustila si na mobilu, který byl v ten moment zapojený do nabíječky, seriál. Telefon jí upadl a elektřina ji usmrtila. Smrt ve vaně prý přitom způsobila především vadná nabíječka. Takovou zprávu před pár dny přinesl portál Daily Mail a pochopitelně rozpoutal velkou vlnu diskuzí. A to hned v několika směrech. Někteří lidé si obecně klepou na čelo, že je velmi nezodpovědné při koupeli používat elektronická zařízení, zejména zapojená do zásuvky. S tím se jistě dá souhlasit. Pak je tu ale i spousta oprávněných technických otázek, které nedají spát lidem znalým v oblasti elektřiny.

Vyšetřovatelé potvrdili, že inkriminovaná nabíječka měla závadu a byla příčinou úmrtí. Co se s ní ale asi mohlo stát a proč selhaly ostatní bezpečnostní prvky? Nabíjecí napětí klasického mobilu je 5 voltů a proudy, které rozhodují o nebezpečnosti elektřiny pro lidské tělo, se liší podle výkonu nabíječky. Ani nadprůměrně výkonná nabíječka by však v případě pádu koncovky do vany neměla způsobit smrt člověka. Zmíněnou závadou tak mohlo být probíjení, které až k mobilu posílalo mnohem větší napětí i proudy. V tom případě by byl ale ve velkých potížích samotný telefon, který by šel těžko používat. Selhala nabíječka a majitelka pak v panice upustila telefon do vody, což způsobilo smrt přímo ve vaně? Velká smůla, navíc znásobená dalším prvkem, který měl dívku ochránit.

Není to dobrý nápad Ať už jsou proudy v nabíječkách jakékoli, nikdy je nepoužívejte v blízkosti vany či sprchy při koupeli. Za standardních okolností by vás neměly ohrozit díky několika stupňům ochrany, ale může se stát i něco nepředvídatelného. Samotný mobil vám v kombinaci s vodou neublíží, ale můžete ublížit vy jemu.

Spoustě lidí po celém světě (a upřímně i nám) prostě vrtá hlavou, kolik nešťastných okolností se asi muselo v daný moment sejít. Kromě vadné nabíječky a pádu mobilu do vody ještě přidejme i tzv. “fíčko” neboli proudovou ochranu. Ta se má starat mimo jiné o to, že vypne přívod elektřiny při kontaktu koncovky s vodou. A to i v případě, že se jedná o klasickou zásuvku s 230 volty. Samozřejmě nemusí být v inkriminovaném bytě k dispozici a o to nešťastnější pak celá smrtelná událost je. Telefon upadne do vody, nabíječka je vadná a fíčko buď nefunguje, nebo na místě není. To je hodně smůly. Za dalšího popisu událost se bohužel nedá přesněji vyčíst, co se stalo.

