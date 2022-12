Na Instagram míří textové poznámky nebo skupinové profily

Společnost Meta před pár hodinami oznámila několik zajímavých novinek, které se týkají publikování obsahu na sociální síť Instagram. Nejzajímavějšími novými funkcemi jsou krátké poznámky a skupinové profily pro sdílení fotek a videí v rámci propojených přátel.

“Začínáme zavádět Poznámky, nový způsob sdílení myšlenek a sledování toho, co dělají vaši přátelé. Poznámky jsou krátké příspěvky o délce až 60 znaků, které obsahují pouze text a emotikony. Chcete-li zanechat poznámku, přejděte do horní části doručené pošty, vyberte sledované osoby, které zpětně sledujete, nebo osoby ze seznamu blízkých přátel, a vaše poznámka se po dobu 24 hodin zobrazí v horní části jejich doručené pošty. Odpovědi na poznámky budou přicházet jako soukromé zprávy do vaší schránky,” popisuje Instagram první zmíněnou novinku.

U možnosti publikovat obsah v rámci skupin začíná populární sociální síť testovat hned dva nástroje. Prvním jsou skupinové profily. “Po připojení mohou uživatelé sdílet příspěvky a příběhy s přáteli. Kdykoli budete sdílet obsah na skupinovém profilu, bude tento obsah sdílen pouze členům skupiny namísto vašim sledujícím a bude zveřejněn na skupinovém profilu namísto vašeho vlastního. Chcete-li vytvořit nový skupinový profil, klepněte na tlačítko + a vyberte možnost Skupinové profily,” uvádí vývojáři na blogu.

Druhou variantou jsou kolektivní kolekce neboli sbírky. “Testujeme způsob, jak se lidé mohou spojit s přáteli přes společné zájmy uložením příspěvků do společné sbírky ve vaší skupině nebo v komunikaci mezi dvěma uživateli. Společnou sbírku můžete založit nebo přidat uložením příspěvku přímo z kanálu nebo sdílením příspěvku s přítelem prostřednictvím soukromé zprávy a jeho uložením odtud,” zní popis funkce.

Kromě těchto novinek Instagram testuje například i Candid Stories, které umožňují sledovat Příběhy sledovaných lidí pouze v případě, že přidáte i Příběh vlastní. Přibyly také nové možnosti výzev v rámci Příběhů.

