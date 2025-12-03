Nejlepší zdroj za 2,5 tisíce! Tenhle 850W od MSI láká na dva 16-pinové konektory a 80 PLUS Gold certifikaci Hlavní stránka Zprávičky 850W zdroj MSI MPG A850GS PCIE5 s certifikací 80 PLUS Gold klesl z 3 799 Kč na 2 469 Kč Se slevovým kódem ALZADNY35 dostanete zdroj s plnou podporou ATX 3.1 a dvěma 16-pinovými konektory Za tuto cenu prostě lepší zdroj pro RTX 5070 Ti nebo RTX 5080 neseženete Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Normálně bychom vám o PC zdrojích nepsali, ale tahle sleva je tak výrazná, že by byla škoda ji nechat bez povšimnutí. MSI MPG A850GS PCIE5 s 850 watty výkonu a certifikací 80 PLUS Gold klesla z běžných 3 799 Kč na 2 469 Kč. Stačí při objednávce na Alze zadat kód ALZADNY35 a za tuhle cenu prostě lepší zdroj neseženete. Proč je to zajímavé Jde o zdroj ve formátu ATX 3.1 s plně modulární kabeláží, což znamená, že si v počítači připojíte jen ty kabely, které opravdu potřebujete. Hlavní deviza spočívá ve dvou 12VHPWR 16-pinových konektorech připravených na nové grafické karty typu NVIDIA RTX 5070 Ti nebo RTX 5080. Nemusíte řešit adaptéry, prostě zastrčíte jeden kabel a máte hotovo. CHCI MSI ZDROJ Účinnost 90 % je solidní střed, ne vrchol, ale za tuhle cenu je to fajn. V praxi to znamená, že zdroj nepřepaluje zbytečně elektřinu. Ventilátor má zero RPM režim, takže při nižší zátěži se vůbec netočí. Když už se roztočí, hlučnost se pohybuje mezi 12 a 24 decibely, což je v pohodě. Není to bez chyby Za plnou cenu by MSI MPG A850GS PCIE5 měl problém. Zahraniční recenze upozorňují na průměrnou účinnost a chybějící ochranu ventilátoru. Konkurenční Corsair RM850x v testu dopadl lépe, ale stojí přes tři tisíce. Za 2 469 Kč jsou tyto výtky vlastně akademické – dostáváte certifikovaný zdroj s dobrým výkonem a moderní výbavou. CHCI MSI ZDROJ Pokud stavíte nebo upgradujete počítač a plánujete silnější grafiku, tahle nabídka dává smysl. Výkon 850W vám pojistí rezervu i pro budoucnost a dva 16-pinové konektory znamenají, že na příští generaci grafik budete připravení. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza MSI slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.