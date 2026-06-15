Tenhle 4K OLED monitor je o tisíce levnější. Zvládne 240 Hz a má super recenze, loni stál více než dvojnásobek Hlavní stránka Zprávičky 31,5" MSI MPG 321URXW je prémiový 4K QD-OLED monitor s 240 Hz, odezvou 0,03 ms a USB-C s 90W PD S kódem ALZADNY40 stojí 14 994 Kč místo běžných 24 990 Kč – i proti poslední akci (19 992 Kč) je o zhruba pět tisíc níž Patří k cenově nejdostupnějším 32" 4K QD-OLED se 240 Hz na trhu a má 36měsíční záruku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Prémiové 4K QD-OLED monitory se 240 Hz se obvykle pohybují vysoko nad 20 tisíci. 31,5″ MSI MPG 321URXW QD-OLED ale s kódem ALZADNY40 spadl na 14 994 Kč místo běžných 24 990 Kč. Aktuální cenu i dostupnost (u takto zlevněných OLEDů se zásoby rychle mění) si ověříte přímo v detailu monitoru na Alze. CHCI MONITOR MSI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete špičkový 4K QD-OLED na hry i kreativní práci a čekali jste na výrazně lepší cenu.⚠️ Zvažte, že jde o OLED – počítejte s automatickou údržbou panelu, lesklým displejem a absencí reproduktorů.💡 Za 14 994 Kč jde o jednu z nejdostupnějších cest k 32″ 4K QD-OLED se 240 Hz, navíc s 36měsíční zárukou. Proč je tenhle monitor zajímavý Tenhle monitor MSI míří na lidi, kteří chtějí nejvyšší obrazovou kvalitu na hry i práci a zároveň velkou úhlopříčku ve 4K. Když vyšel loni v červnu, stál 35 990 Kč; postupně ale zlevnil a s aktuální slevou se dostal na 14 994 Kč, tedy pod polovinu původní ceny. Za to dostanete QD-OLED panel s dokonalou černou, vysokým kontrastem a sytými barvami a k tomu rychlost, kterou ocení hráči. Bílá edice navíc působí elegantně i mimo čistě herní sestavu. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Základ je 31,5″ QD-OLED s rozlišením 3840 × 2160 a obnovovací frekvencí 240 Hz, k tomu odezva 0,03 ms a certifikace ClearMR 13000 pro minimální rozmazání pohybu. Z barevného hlediska jde o 10bitový panel s DisplayHDR True Black 400 a velmi přesným podáním už z výroby. Pro hráče je důležitá kompatibilita s G-Sync a Adaptive-Sync proti trhání obrazu. Chlazení řeší grafenová vrstva bez ventilátoru, takže je monitor zcela tichý. KOUPIT ZA 14 994 KČ Praktická stránka: porty, ergonomie, údržba OLED Konektivita je bohatá: 2× HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a a USB-C s 90W Power Delivery, takže přes jeden kabel připojíte i nabijete notebook. Nechybí USB hub ani KVM přepínač pro práci s více počítači (část uživatelů ale u KVM hlásila problémy, takže pokud na něm stavíte, počítejte s tím). Stojan zvládá nastavení výšky, náklon i pivot a ovládá se joystickem. Počítejte ale s tím, že jde o OLED: automatická údržba panelu (Panel Care) se spouští po nastaveném čase a na několik minut ztmaví obraz, což může uprostřed hry obtěžovat. A za tuto cenu trochu chybí vestavěné reproduktory, které monitor nemá. Co říkají uživatelé Na Alze má monitor hodnocení 4,7 z 5 z 32 hodnocení a nízkou reklamovanost 2,04 %; většina recenzí přitom míří na prakticky shodný černý model 321URX se stejným panelem. Uživatelé se shodují na špičkové kvalitě obrazu, dokonalé černé a plynulosti 240 Hz a oceňují i USB-C s nabíjením a velmi nízký input lag. Opakovaně ale zaznívá nutnost údržby OLED panelu, která přeruší práci i hru, dále lesklý povrch (byť s nízkou odrazivostí) a u některých kusů potíže s KVM přepínačem nebo občasné blikání při VRR. Někomu vadí i uzamčené ladění barev a chybějící Dolby Vision. VYUŽÍT SLEVU ALZADNY40 Kdy to smysl nedává Pokud máte slabší grafickou kartu, 4K při 240 Hz plně nevyužijete a vyplatí se spíš QHD model (třeba sourozenecký 271QRX). Stejně tak pokud vám vadí údržbové cykly OLED nebo riziko vypálení při statickém obsahu, je rozumnější zůstat u kvalitního IPS. A komu jde hlavně o co nejnižší cenu, najde levnější herní monitory – jen bez výhod QD-OLED. Verdikt: pro koho se vyplatí Za 14 994 Kč s kódem ALZADNY40 je MSI MPG 321URXW jedním z nejdostupnějších způsobů, jak se dostat k 32″ 4K QD-OLED se 240 Hz. Proti běžným 24 990 Kč i proti poslední akci za 19 992 Kč jde o citelně nižší cenu a od loňského uvedení za 35 990 Kč spadl na méně než polovinu. Pokud akceptujete specifika OLEDu (údržba panelu, lesklý povrch, absence reproduktorů), dostanete obraz, jaký běžné IPS ani VA monitory nenabídnou. Pro hráče i tvůrce s odpovídajícím hardwarem je to skvělá koupě. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale OLED nebo herní monitor ve slevě hledáte, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné monitory, klávesnice i příslušenství. Nabídka se průběžně mění podle skladových zásob. CHCI TENTO QD-OLED Vyměnili byste IPS nebo VA monitor za QD-OLED, nebo vás od OLEDu odrazuje péče o panel? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce monitor MSI Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? 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