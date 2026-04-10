Tichý, kompaktní a za pětistovku. Procesorový chladič od MSI překvapuje a nyní je v obří slevě

  • MSI MAG CoreFrozr AA13 je vzduchový chladič procesoru se 4 heatpipes, 120mm ventilátorem a podporou až 240W TDP
  • Původně 969 Kč, nyní za 581 Kč — sleva 40 %
  • Kompaktní jednověž, která výkonem překvapivě dýchá na záda i výrazně větším dvouvěžovým chladičům

Jakub Kárník
10.4.2026 08:00
MSI se po desetileté pauze vrátilo ke vzduchovému chlazení procesorů — a hned to trefilo. MAG CoreFrozr AA13 je na Alze za 581 Kč, oproti původním 969 Kč. Za tu cenu dostanete kompaktní jednověžový chladič, který v testech překvapivě drží krok i s podstatně většími dvouvěžovými modely. Je tichý, snadno se montuje a vejde se do většiny mid-tower skříní.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává jako chladič pro procesory střední třídy — Intel Core Ultra 5/7 nebo AMD Ryzen 5/7 — kde nabízí ideální rovnováhu mezi teplotami a hlučností.
⚠️ Zvažte, že na Core Ultra 9 / i9 nebo Ryzen 9 už nemusí stačit, a v balení není sada pro montáž druhého ventilátoru v push-pull konfiguraci.
💡 Za 581 Kč dostanete 4 měděné heatpipes s přímým kontaktem, 120mm ventilátor do 34,1 dB, ARGB podsvícení a kompatibilitu s AM4, AM5, LGA 1700 i LGA 1851.

Malý chladič, velké překvapení

Čtyři 6mm měděné heatpipes s přímým kontaktem odvádějí teplo do 50lamelového radiátoru. Jediný 120mm ventilátor s ložiskem Rifle Bearing se točí v rozmezí 510–2 070 RPM s automatickou regulací a hlučností maximálně 34,1 dB — při běžné zátěži je prakticky neslyšitelný. Průtok vzduchu 62,6 CFM a statický tlak 2,36 mmH₂O zajišťují účinný odvod tepla i v kompaktním provedení.

MSI uvádí kompatibilitu s procesory do 240W TDP na základě testů s Core i9-14900K. V nezávislých testech chladič výkonově konkuroval i výrazně větším modelům jako XPG Maestro Plus 62DA — což je dvouvěž se dvěma ventilátory. Rozměry 121 × 152 × 95 mm znamenají, že chladič nebude kolidovat s většinou RAM modulů a vejde se do standardních mid-tower skříní. Montáž je jednoduchá a kompatibilita pokrývá aktuální sockety obou platforem — AM4, AM5, LGA 1700 i nejnovější LGA 1851.

S čím počítat

Pokud stavíte sestavu s Ryzen 9 nebo Core Ultra 9, bude rozumnější sáhnout po dvouvěžovém chladiči typu Noctua NH-D15 nebo po AiO vodním chlazení. CoreFrozr AA13 je optimální pro střední třídu, kde nabízí teploty srovnatelné s dražšími řešeními při výrazně nižší hlučnosti. V balení chybí upínací sada pro druhý ventilátor — pokud byste chtěli push-pull konfiguraci, budete ho muset přichytit improvizovaně.

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

