Připravený na grafické karty RTX 50: 850W Gold zdroj od MSI zlevnil pod 2 500 Kč

MSI MAG A850GL PCIE5 II je plně modulární 850W zdroj s certifikací 80 PLUS Gold a účinností 90 % S kódem ALZADNY10 stojí 2 429 Kč místo 3 299 Kč Podporuje ATX 3.1 s nativním 16-pin konektorem pro nové grafické karty (PCIe 5.0)

Jakub Kárník Publikováno: 21.2.2026 18:00

Počítačový zdroj není komponenta, u které byste chtěli šetřit – ale ušetřit se na ní dá. MSI MAG A850GL PCIE5 II teď s kódem ALZADNY10 stojí 2 429 Kč a za tu cenu nabízí plně modulární kabeláž, Gold certifikaci a nativní 16-pin konektor pro současné i budoucí grafiky. Přes 2 000 prodaných kusů a reklamovanost 0,32 % mluví za sebe. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud stavíte nebo upgradujete herní PC a chcete spolehlivý 850W zdroj s podporou nových grafik – za 2 429 Kč je to jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu.⚠️ Zvažte, pokud máte skříň na stole a záleží vám na absolutním tichu – zdroj nemá zero-fan režim, ventilátor se točí vždy.💡 Za 2 429 Kč dostanete Gold zdroj s japonskými kondenzátory, 16-pin PCIe 5.0 konektorem a rozšířenou zárukou od MSI. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co za ty peníze dostanete MSI MAG A850GL II je plně modulární zdroj – připojíte jen kabely, které skutečně potřebujete, což zjednodušuje stavbu a zlepšuje proudění vzduchu ve skříni. Výkon 850 W s certifikací 80 PLUS Gold (účinnost 90 %) pokryje i výkonnější herní sestavy. Uvnitř jsou japonské kondenzátory a DC-DC konverze pro stabilní napětí. Kompletní ochranný balíček: OVP, OCP, OPP, OTP, SCP a UVP. Klíčová věc pro každého, kdo plánuje novou grafiku: zdroj má nativní 16-pin konektor (12V-2×6) podle standardu ATX 3.1, takže je připravený na karty řady GeForce RTX 40 i RTX 50. K tomu ještě 4× PCIe 8-pin pro starší grafiky, 2× CPU 8-pin, 8× SATA. Rozměry 150 × 86 × 140 mm znamenají, že se vejde prakticky do jakékoli ATX skříně. MSI navíc nabízí rozšířenou záruku – po uplynutí standardní záruky další 4 roky bezplatná oprava v EU servisním středisku po registraci. Co říká 90 zákazníků S hodnocením 4,6 z 5 a 89 % doporučením je tohle jeden z lepších zdrojů na Alze. Uživatelé nejčastěji chválí poměr cena/výkon, modulární kabeláž a kompatibilitu s novými grafikami. Jeden z recenzentů potvrzuje, že zdroj bez problémů táhne RTX 5070 Ti. Většina hodnotí hlučnost jako přijatelnou. Opakující se výtky: zdroj nemá zero-fan režim – ventilátor se točí neustále, i při nízké zátěži. Pokud máte skříň na stole vedle monitoru, v tichém prostředí ho uslyšíte. Kabely jsou plastové a tužší, opletený je pouze GPU kabel – v prosklené skříni to nemusí vypadat nejlépe. A 8-pin konektory ke GPU jsou rozdvojené na jednom kabelu, což esteticky vadí některým stavitelům. KOUPIT ZDROJ ZA 2 429 KČ Verdikt MSI MAG A850GL PCIE5 II za 2 429 Kč je přímočará volba pro každého, kdo staví nebo upgraduje herní PC a nechce za zdroj platit přemrštěnou cenu. Gold certifikace, plná modularita, nativní PCIe 5.0 konektor a reklamovanost 0,32 % – za dva a půl tisíce těžko hledat lepší parametry. Pokud ale sestavujete ultratiché PC a máte skříň na stole, zvažte modely s pasivním režimem ventilátoru. Pokud hledáte další komponenty ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY10 Jaký zdroj používáte ve svém PC? Plánujete upgrade kvůli nové grafice?