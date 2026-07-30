Špičkový QD-OLED monitor MSI zlevnil o 3 tisíce. Chlubí se 240Hz frekvencí a dokonalou černou Hlavní stránka Zprávičky 31,5" MSI MAG 321UP QD-OLED X24 je 4K QD-OLED monitor s obnovovací frekvencí 240 Hz a odezvou 0,03 ms Stojí 19 990 Kč místo 22 990 Kč (reálná sleva 13 % potvrzená HlídačemShopů) Spojuje 4K rozlišení, QD-OLED panel a 240 Hz, tedy kombinaci, která donedávna stála výrazně víc Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Čtyřková QD-OLED s frekvencí 240 Hz byla ještě nedávno záležitost za pětadvacet tisíc a víc. MSI MAG 321UP QD-OLED X24 teď stojí 19 990 Kč místo 22 990 Kč a nabízí 4K, 240 Hz i odezvu 0,03 ms. Aktuální cenu a dostupnost si ověříte přímo v detailu produktu. CHCI MONITOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete 4K QD-OLED na hry i práci s vysokou frekvencí a dokonalou černou.⚠️ Zvažte, že USB-C dodává jen 15 W a že OLED panel vyžaduje péči proti vypálení a řeší ABL u bílých ploch.💡 Za 19 990 Kč jde o silný poměr cena/výkon, srovnatelné 4K QD-OLED modely s 240 Hz běžně stojí víc. Proč je tenhle monitor zajímavý Klíč je v kombinaci, kterou dřív musel člověk hledat mnohem výš. MSI MAG 321UP spojuje 4K rozlišení, QD-OLED panel a frekvenci 240 Hz na 31,5″ ploše. Dostanete výhody QD-OLED, tedy dokonalou černou, vysoký kontrast a syté barvy, k tomu odezvu 0,03 ms, která sedne rychlým akčním hrám. A 4K na 31,5″ znamená i hodně prostoru na práci, jemný text a ostrý obraz. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Panel nabízí desetibitovou barevnou hloubku a pokrytí 138 % sRGB i 97 % Adobe RGB, takže barvy jsou syté a přesné i pro náročnější práci s obrazem. O hlubokou černou se stará certifikace VESA DisplayHDR True Black 500, o plynulost pak 240 Hz a FreeSync Premium, které srovnává frekvenci monitoru s grafikou a potlačuje trhání. Jas výrobce uvádí až 1000 cd/m², počítejte ale s tím, že jde o špičkovou hodnotu malého výřezu, ne o celoplošný jas. Pro OLED je to standardní chování a na sytý HDR obraz to bohatě stačí. KOUPIT MONITOR V AKCI Praktická stránka: porty, ergonomie, ochrana panelu Ze zadní strany nabídne monitor DisplayPort 1.4, dvakrát HDMI 2.1, USB-C a sluchátkový výstup, takže je připravený pro výkonný počítač i konzole nové generace, DisplayPort kabel je v balení. Stojan zvládá výškové nastavení v rozsahu 110 mm, náklon, otáčení do stran i pivot, takže si obraz srovnáte přesně a monitor otočíte i na výšku pro čtení dlouhých textů nebo programování. MSI panel chrání sadou softwarových nástrojů proti vypálení pixelů a funkcí Uniform Luminance, která tlumí náhlé změny jasu. Vrstva DarkArmor Film navíc zvyšuje odolnost proti poškrábání a tlumí odlesky. Na co si dát pozor Tři věci, na které marketing tolik neupozorňuje. První a nejdůležitější: USB-C dodává jen 15 W, což je málo na napájení notebooku. Udrží nabitý telefon nebo tablet, ale výkonnější notebook z něj plnou rychlostí nenabijete, takže s tímhle portem nepočítejte jako s dokovacím řešením. Druhá věc je vlastnost technologie: QD-OLED panel je citlivější na vypálení statického obrazu, proto běží ochranné algoritmy a občasný pixel refresh, se kterým je dobré počítat. A do třetice automatický omezovač jasu (ABL) může snižovat jas u velkých bílých ploch, například v kanceláři nebo v prohlížeči, byť to funkce Uniform Luminance tlumí. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud hledáte monitor, který jedním USB-C kabelem nabije i napájí notebook, tenhle model to s výkonem 15 W nezvládne a měli byste sáhnout po variantě s USB-C o výkonu 65 W a víc. Nedává smysl ani pro člověka, který tráví celý den ve světlých kancelářských aplikacích s velkými bílými plochami, protože právě tam se OLED s ABL a rizikem vypálení hodí nejméně, lepší volbou je pak IPS. A pokud potřebujete integrovaný USB hub pro spoustu periferií, počítejte s tím, že tenhle monitor klasické USB-A porty nenabízí. Jestli vás konkrétně tenhle model nezaujal, ale OLED nebo herní monitor ve slevě hledáte, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné monitory i příslušenství. Nabídka se mění podle skladových zásob. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 19 990 Kč je MSI MAG 321UP jedna z dostupnějších cest, jak dostat na stůl 4K QD-OLED s frekvencí 240 Hz. Nejlíp se hodí hráčům, kteří chtějí dokonalou černou a rychlý obraz a zároveň monitor využijí i na práci a tvorbu díky přesným barvám. Tříletá záruka riziko investice snižuje a sleva z 22 990 Kč je podle HlídačeShopů reálná. Jen počítejte s tím, že USB-C tady neslouží k napájení notebooku a že OLED chce trochu péče. Pro cílovku náročných hráčů a tvůrců je to ale silná koupě. CHCI QD-OLED MONITOR ZA 19 990 KČ Je pro vás OLED monitor spíš na hry, nebo ho využijete i na práci a tvorbu? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce hraní her monitor oled Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. 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