Skvělý 4K OLED monitor v akci! Má 165 Hz, slušný jas a antireflexní úpravu

32palcový 4K QD-OLED monitor MSI MAG 321UP spadl z původních 29 990 Kč na 16 142 Kč
Sleva téměř 14 tisíc dělá z 165Hz OLED monitoru s dokonalou černou zajímavou volbu pro práci i hraní
Je to levnější varianta než model s 240 Hz, rozdíl ale oceníte jen s nejsilnějšími grafikami

Jakub Kárník
Publikováno: 6.12.2025 22:00

MSI MAG 321UP QD-OLED přišel loni na trh za 29 990 Kč, později klesl na 18 990 Kč a nyní s kódem ALZADNY15 stojí 16 142 Kč. To je nejnižší cena od uvedení a hlavně dostupná suma za 32palcový 4K OLED monitor s pořádnou výbavou. QD-OLED panely obecně zlevňují, ale tahle konkrétní sleva je výrazná.

Co nabízí QD-OLED

Technologie QD-OLED kombinuje kvantové tečky s OLED panelem, což znamená dokonalou černou, živé barvy a kontrast 1 500 000:1. Každý pixel svítí samostatně, takže light bleeding prakticky neexistuje. Rozlišení 4K (3840 × 2160) na 31,5 palcích poskytuje hustotu pixelů, která je ideální pro práci s textem i sledování filmů.

Obnovovací frekvence 165 Hz a odezva 0,03 ms stačí na plynulé hraní, i když model MPG 321URX nabízí 240 Hz za příplatek přibližně šesti tisíc. Rozdíl mezi 165 Hz a 240 Hz oceníte jen s nejsilnějšími grafikami. S RTX 5070 Ti / RTX 5080 se hry ve 4K pohybují kolem 120-160 fps, takže 165 Hz většinou stačí, pakliže nezapnete DLSS.

Peak jas dosahuje 1 000 nitů v HDR režimu, základní režim pak 400 nitů. Recenze uvádějí, že i při 70 % jasu je displej dostatečně světlý. V úplné tmě při černé obrazovce monitor nevyzařuje žádné světlo, což je typické pro OLED.

Práce i zábava

Přednastavené barevné gamuty Adobe RGB, Display P3 a sRGB oceníte při práci s grafikou nebo fotkami. Text je ostrý, po delším čtení oči nebolí. Ergonomie zahrnuje nastavení výšky o 110 mm, náklon -5° až 15° a otáčení ±30°. USB-C port podporuje 15W Power Delivery, což stačí na nabíjení menších zařízení, ale výkonnější notebook se bude při náročnější práci vybíjet.

Grafenové chlazení funguje bez aktivního ventilátoru, takže monitor je neslyšitelný.

Slabinou je matný povrch pod přímým světlem – monitor pak vypadá spíš jako IPS panel. Řešení spočívá v zatažených závěsech nebo lampy, které nesvítí přímo na displej. HDR efekt není dokonalý, ale pořád přidává obrazu hloubku. Některé herní režimy mají přepálené barvy, ale dají se upravit.

Sleva dává smysl

Za šestnáct tisíc dostáváte 4K QD-OLED se 165 Hz, což je kombinace, která dřív stála dvojnásobek. Pokud nepotřebujete 240 Hz a hledáte monitor pro práci i hraní, MSI MAG 321UP za tuto cenu dává smysl. OLED Care 2.0 chrání proti vypálení pixelů, pasivní chlazení funguje ticho a ergonomie je na úrovni. Monitor levnější nikdy nebyl, takže pokud čekáte na správný okamžik, tahle sleva stojí za to.

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…