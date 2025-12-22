Nejlevnější OLED monitor v Česku! Tohle MSI má 240 Hz a skvělé barvy Hlavní stránka Zprávičky OLED monitor MSI MAG 273QP zlevnil z 16 490 Kč na 10 341 Kč s kódem ALZADNY10 26,5" QD-OLED panel s 240 Hz a odezvou 0,03 ms – nejlevnější OLED monitor v ČR Skvělý obraz za dobrou cenu, ale chybí USB hub, reproduktory a firmware potřebuje update Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 MSI letos uvedlo QD-OLED monitor MAG 273QP za 16 490 Kč, později cena klesla na 14 990 Kč a teď se na Alze prodává za 11 490 Kč, s kódem ALZADNY10 za 10 341 Kč. Jde o nejlevnější OLED monitor na českém trhu – konkurenční modely s OLED panelem startují od 12 tisíc. Hodnocení 4,8/5 z 13 recenzí naznačuje, že zákazníci jsou spokojení. Co za těch deset tisíc vlastně dostanete? Jde o 26,5″ QD-OLED panel s rozlišením 2560×1440 (Quad HD), obnovovací frekvencí 240 Hz a odezvou 0,03 ms. To v praxi znamená naprosto plynulý obraz při hraní FPS her nebo akčních her obecně. QD-OLED nabízí nekonečný kontrast (1 500 000:1) díky dokonale černé barvě – když je pixel vypnutý, prostě nesvítí. Uživatelé potvrzují: „Obraz se mi díky 100% černé zdá mnohem působivější než na jakémkoli LCD monitoru“, „Barvy živé a věrné“. Panel má 10bitovou barevnou hloubku a pokrývá 138,4% sRGB a 118,6% Adobe RGB. Jas 250 cd/m² (v SDR režimu) není závratný, ale na hraní v normálně osvětlené místnosti stačí. Monitor má antireflexní úpravu, kterou uživatelé chválí: „I když je lesklý, odlesky okolí nejsou moc silné“. SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY10 Za 10 341 Kč dostáváte vstupní lístek do světa OLED monitorů, ale MSI osekalo všechno, co nebylo nutné. Monitor nemá USB hub, takže si nemůžete připojit klávesnici nebo myš přímo do monitoru. Chybí také vestavěné reproduktory, což u herního monitoru vadí méně (většina hráčů používá sluchátka). KOUPIT MSI MAG 273QP V balení najdete jen jeden DisplayPort kabel, HDMI musíte dokoupit. A to nejhorší: firmware je po vybalení nefunkční – monitor při prvním spuštění nereaguje na DisplayPort, jen na HDMI. Musíte ho updateovat přes USB flash disk. Uživatelé píšou: „Nutnost updatovat firmware je otravné“, „Nastavení joystickem nedostatečné, chybí kontrola jasu“. Pokud hledáte herní monitor s OLED panelem za rozumnou cenu a nevadí vám chybějící vychytávky, MSI MAG 273QP za 10 341 Kč je nejlevnější cesta k OLED. Používáte OLED monitor nebo stále LCD? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza monitor MSI slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024